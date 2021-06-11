Android 12 Beta 2 ile gelen yeni gizlilik özellikleri

Google Pixel 5‘e en son sürüm yüklendiğinde kullanıcı arayüzünün görsel olarak daha iyi göründüğü bildiriliyor. Güncelleme ile daha fazla kontrast eklenmiş. Google’ın Android 12′nin Beta dönemi boyunca arayüzü değiştirmeye devam edeceği düşünülüyor.

İŞTE BU AYKİ ANDROID 12 BETA DEĞİŞİKLİKLERİ

Gizlilik panosu, Ayarlar > Gizlilik’te bulunan bir genel bakış ekranıdır. Hangi bilgilere erişildiğini ve en son hangi uygulamaların eriştiğini gösterir. Örneğin, artık bir uygulama konum bilgisi sorduğunda size bir zaman çizelgesi gösterilecek. Burası ayrıca uygulamaların neden belirli izinlere ihtiyaç duyduklarına dair açıklamalar koyabilecekleri yer. Özel mikrofon geçişleri, yazılımın mikrofonlara veya kameralara erişmesini devre dışı bırakmanıza izin verecek. Bunu Hızlı Geçişleri kullanarak da yapabilirsiniz. Ayrıca, bir uygulama aktif olarak ses veya video çekerken durum çubuğunda göstergeler göreceksiniz.

Artık uygulama panosuna bilgi kopyalandığında veya yapıştırıldığında bir bildirim açılacak. Örneğin Google Chrome, bilgileri aradığınızı umarak bir Google Arama kutusunu açar açmaz en son kopyaladığınız ögeyi çekecek. Yeni bir İnternet paneli, geleneksel Wi-Fi kontrollerinin yerini alıyor. “İnternet” hızlı geçişine tek bir dokunuş, mobil veri bağlantıları için geçişler de dahil olmak üzere mevcut ve yakındaki Wi-Fi bağlantılarının bir listesini gösterecek. Uzun basıldığında, Mobil Ağlar sayfasını Wi-Fi ile birleştiren yeni “İnternet” Ayarı ekranı açılacak. Ayrıca, yavaş Wi-Fi ile karşılaşıyorsanız ve veri kullanmayı tercih ediyorsanız, veri bağlantısına dokunmak cihazın Wi-Fi bağlantısını kesecek ve otomatik bağlanmayı geçici olarak devre dışı bırakacak.

Android 12 Beta 2 şimdi Google Pixel 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4, 4 XL, 4a, 4a 5G ve 5’e sunuluyor. Android 12 Beta’ya katılan diğer OEM’ler arasında OnePlus, Asus, iQOO ve Oppo yer alıyor.

5G ne zaman kurulacak?

