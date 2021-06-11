HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Android 12 Beta 2 ile gelen yeni gizlilik özellikleri

Android 12 Beta 2 ile gelen yeni gizlilik özellikleri

11.06.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, geçen ay ilk Android 12 Genel Beta’sını yayınladı ve ikinci yapı şimdi Pixel kullanıcılarına geliyor. Bu güncelleme, I/O sunumu sırasında son sürüm için duyurulan bazı gizlilik özelliklerini de getirecek.

Android 12 Beta 2 ile gelen yeni gizlilik özellikleri

Google Pixel 5‘e en son sürüm yüklendiğinde kullanıcı arayüzünün görsel olarak daha iyi göründüğü bildiriliyor. Güncelleme ile daha fazla kontrast eklenmiş. Google’ın Android 12′nin Beta dönemi boyunca arayüzü değiştirmeye devam edeceği düşünülüyor.

İŞTE BU AYKİ ANDROID 12 BETA DEĞİŞİKLİKLERİ

Gizlilik panosu, Ayarlar > Gizlilik’te bulunan bir genel bakış ekranıdır. Hangi bilgilere erişildiğini ve en son hangi uygulamaların eriştiğini gösterir. Örneğin, artık bir uygulama konum bilgisi sorduğunda size bir zaman çizelgesi gösterilecek. Burası ayrıca uygulamaların neden belirli izinlere ihtiyaç duyduklarına dair açıklamalar koyabilecekleri yer. Özel mikrofon geçişleri, yazılımın mikrofonlara veya kameralara erişmesini devre dışı bırakmanıza izin verecek. Bunu Hızlı Geçişleri kullanarak da yapabilirsiniz. Ayrıca, bir uygulama aktif olarak ses veya video çekerken durum çubuğunda göstergeler göreceksiniz.

Artık uygulama panosuna bilgi kopyalandığında veya yapıştırıldığında bir bildirim açılacak. Örneğin Google Chrome, bilgileri aradığınızı umarak bir Google Arama kutusunu açar açmaz en son kopyaladığınız ögeyi çekecek. Yeni bir İnternet paneli, geleneksel Wi-Fi kontrollerinin yerini alıyor. “İnternet” hızlı geçişine tek bir dokunuş, mobil veri bağlantıları için geçişler de dahil olmak üzere mevcut ve yakındaki Wi-Fi bağlantılarının bir listesini gösterecek. Uzun basıldığında, Mobil Ağlar sayfasını Wi-Fi ile birleştiren yeni “İnternet” Ayarı ekranı açılacak. Ayrıca, yavaş Wi-Fi ile karşılaşıyorsanız ve veri kullanmayı tercih ediyorsanız, veri bağlantısına dokunmak cihazın Wi-Fi bağlantısını kesecek ve otomatik bağlanmayı geçici olarak devre dışı bırakacak.

Google, Android 12'yi tanıttı! İşte Android 12'nin özellikleriGoogle, Android 12'yi tanıttı! İşte Android 12'nin özellikleri

Android 12 Beta 2 şimdi Google Pixel 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4, 4 XL, 4a, 4a 5G ve 5’e sunuluyor. Android 12 Beta’ya katılan diğer OEM’ler arasında OnePlus, Asus, iQOO ve Oppo yer alıyor.

5G ne zaman kurulacak?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Instagram merak edilen konuyu ele aldı: Nasıl sıralanıyorlar?Instagram merak edilen konuyu ele aldı: Nasıl sıralanıyorlar?
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

El Chapo’nun eşi kartel için çalıştığını itiraf etti

El Chapo’nun eşi kartel için çalıştığını itiraf etti

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya üç grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya üç grup daha dahil edildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Muğla'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Muğla'da yakalandı

Akademisyenlerle müsilaj toplantısının sonuç bildirgesi yayınlandı

Akademisyenlerle müsilaj toplantısının sonuç bildirgesi yayınlandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.