Google, Android 12'yi tanıttı! İşte Android 12'nin özellikleri

Android 12 için bekleyiş sona erdi. Google, dün düzenlediği etkinlik ile birlikte Android 12'yi resmen lanse etti. Android 12, görünüşe bakılırsa çok büyük tasarım değişiklikleri ile geliyor. Ayrıca işletim sisteminin yeni sürümünde başka dikkat çekici özellikler de bulunuyor.

ANDROID 12'NİN TASARIMI

Google, Android 12 ile birlikte 'Material You' adını verdiği bir tasarım diline geçiyor. Bu tasarım dilinde birçok öge çok daha sade bir görünüme sahip. Google, ekrandaki butonlarda, pencerelerde ve seçeneklerde ve animasyonlarda da çeşitli iyileştirmeler yapıyor. En önemlisi ise Android 12, duvar kağıdı renginize göre otomatik olarak uyum sağlıyor. Tüm bunların yanında yeniden tasarlanmış widget seçenekleri de var.

GOOGLE'DAN ÖNEMLİ GİZLİLİK ADIMI

Hatırlarsanız Apple, iOS 14 ile birlikte gizlilik konusunda önemli bir adım atmış, mikrofonun veya kameranın kullanıldığı durumlarda ekranın sağ üst köşesinde bir nokta göstermeye başlamıştı. Google da Android 12'ye bu özelliğin bir benzerini ekliyor. Android 12'de de eğer bir uygulama mikrofona, kameraya veya her ikisine birden erişiyorsa ekranın üst kısmında küçük bir simge göreceksiniz. Ayrıca, yeni sürüm uygulamalarla ne kadar bilgi paylaşacağınız konusunda size daha fazla kontrol sağlıyor.