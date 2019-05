Android Q alacak Samsung modelleri belli olmaya başladı

Sammobile, Android Q güncellemesini alacak olan Samsung Galaxy modellerini açıkladı. Açıklamaya göre Galaxy S8’den artık güncelleme desteği kesilecek ve Galaxy S8 ve sonrası modeller bu güncelleme ile tanışacak.

Biz de sizler için Android Q alacak olan Galaxy modellerini bir araya getiriyoruz. Bakalım cihazınız Android Q güncellemesini alacak olan modeller arasında yer alıyor mu?

Android Q alacak Samsung modelleri!



Galaxy S10 Plus

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S9

Galaxy S9 Plus

Galaxy Note 9

Galaxy Fold

Galaxy A9 (2018)

Galaxy A7 (2018)

Galaxy A6 Plus (2018)

Galaxy A6 (2018)

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A50

Galaxy A40

Galaxy A30

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A10

Galaxy J8 Plus

Galaxy J8

Galaxy J6 Plus

Galaxy J6

Galaxy M30

Galaxy M20

Galaxy M10

En ucuz benzinli otomobiller Mayıs 2019

https://donanimgunlugu.com/en-ucuz-benzinli-otomobiller-mayis-2019-209957