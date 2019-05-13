Android Q alacak Samsung modelleri belli olmaya başladı

Sammobile, Android Q güncellemesini alacak olan Samsung Galaxy modellerini açıkladı. Açıklamaya göre Galaxy S8’den artık güncelleme desteği kesilecek ve Galaxy S8 ve sonrası modeller bu güncelleme ile tanışacak.
Biz de sizler için Android Q alacak olan Galaxy modellerini bir araya getiriyoruz. Bakalım cihazınız Android Q güncellemesini alacak olan modeller arasında yer alıyor mu?
Android Q alacak Samsung modelleri!
Galaxy S10 Plus
Galaxy S10
Galaxy S10e
Galaxy S9
Galaxy S9 Plus
Galaxy Note 9
Galaxy Fold
Galaxy A9 (2018)
Galaxy A7 (2018)
Galaxy A6 Plus (2018)
Galaxy A6 (2018)
Galaxy A80
Galaxy A70
Galaxy A50
Galaxy A40
Galaxy A30
Galaxy A20
Galaxy A20e
Galaxy A10
Galaxy J8 Plus
Galaxy J8
Galaxy J6 Plus
Galaxy J6
Galaxy M30
Galaxy M20
Galaxy M10
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