Mynet Trend

Android Q alacak Samsung modelleri belli olmaya başladı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 13.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

Google’ın Android Q sürümünü Google I/O 2019’da tanıtmasının ardından bu güncellemeyi alacak olan modeller yavaş yavaş belli olmaya başladı. Geçtiğimiz gün Android Q alacak Huawei modellerinin sızmasının ardından bugün de Samsung cephesinden bir sızıntı geldi.

Android Q alacak Samsung modelleri belli olmaya başladı

Sammobile, Android Q güncellemesini alacak olan Samsung Galaxy modellerini açıkladı. Açıklamaya göre Galaxy S8’den artık güncelleme desteği kesilecek ve Galaxy S8 ve sonrası modeller bu güncelleme ile tanışacak.

Biz de sizler için Android Q alacak olan Galaxy modellerini bir araya getiriyoruz. Bakalım cihazınız Android Q güncellemesini alacak olan modeller arasında yer alıyor mu?

Android Q alacak Samsung modelleri!

Galaxy S10 Plus
Galaxy S10
Galaxy S10e
Galaxy S9
Galaxy S9 Plus
Galaxy Note 9
Galaxy Fold
Galaxy A9 (2018)
Galaxy A7 (2018)
Galaxy A6 Plus (2018)
Galaxy A6 (2018)
Galaxy A80
Galaxy A70
Galaxy A50
Galaxy A40
Galaxy A30
Galaxy A20
Galaxy A20e
Galaxy A10
Galaxy J8 Plus
Galaxy J8
Galaxy J6 Plus
Galaxy J6
Galaxy M30
Galaxy M20
Galaxy M10

En ucuz benzinli otomobiller Mayıs 2019

https://donanimgunlugu.com/en-ucuz-benzinli-otomobiller-mayis-2019-209957

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
SpaceX bir skandala imza attıSpaceX bir skandala imza attı
Red Dead Redemption 2’den PC İçin Yeni GelişmeRed Dead Redemption 2’den PC İçin Yeni Gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Android Q

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji'den güzel haber geldi hava sıcaklıkları artıyor

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay!

Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OnePlus 7 Pro ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor

OnePlus 7 Pro ile ilgili yeni detaylar

Apple A13 üretimine başlayacağı ortaya çıktı

Apple A13 üretimine başlayacağı ortaya çıktı

Batarya kapasitesi sorunu yakında çözülecek

Batarya kapasitesi sorunu yakında çözülecek

LG G8 ThinQ teknik yazılımsal sorunlarla boğuşuyor

LG G8 ThinQ teknik yazılımsal sorunlarla boğuşuyor

24 ayar saf altın kaplama Xiaomi Mi 9

Bu telefon altın kaplama!

Apple’ın iPhone SE desteği ile ilgili bu aralar pek de iyi haberler gelmiyor

Apple’ın iPhone SE desteği ile ilgili iyi haberler gelmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.