Android Q güncellemesini alacak telefonlar belli oldu

Arayüz başta olmak üzere telefonlara bir çok yeni özellik getirecek olan Android Q, henüz beta sürecinde. Test aşamasının ardından yayınlanacak Android Q güncellemesinin yüklenebileceği telefonlar ise şöyle:

ZTE

Axon 10 Pro

GENERAL MOBILE

GM 9 Pro ve GM 8

ASUS

ZenFone 5Z, ZenFone 5, ZenFone 6, ZenFone Max Pro (M1), ZenFone Max Pro (M2), ZenFone Max (M1), ZenFone Max (M2) ve ROG Phone

LG

G8 ThinQ, LG V50 ThinQ, LG V40 ThinQ, LG V35 ThinQ, LG V30S ThinQ, LG G7 ThinQ, LG G7 One, LG Q60, LG K50 ve LG K4

NOKIA

Nokia 8.1, Nokia 1, Nokia 1 Plus, Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 5.1, Nokia 5.1 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 7.1, Nokia 8 Sirocco ve Nokia 9 PureView

OPPO

OPPO R17, OPPO R17 Pro, OPPO Find X, OPPO F11, OPPO F11 Pro

SONY

Xperia XZ3, Xperia 1, Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Compact ve Sony Xperia XZ2 Premium

SAMSUNG

Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy A9 2018, Galaxy A8s, Galaxy A8 Star, Galaxy A7 2018, Galaxy A6, Galaxy A6 Plus, Galaxy A6s, Galaxy A50, Galaxy A30, Galaxy A10, Galaxy J6, Galaxy J6 Plus, Galaxy J8, Galaxy On6, Galaxy Tab S4, Galaxy M20 ve Galaxy M10