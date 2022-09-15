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Anı eş anlamlısı nedir? Anı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

15.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişin herkes için önemli bir yeri vardır. Zira şu anı etkileyen, geleceği şekillendiren geçmiştir. Mazinin bu denli önemli olmasının sebebi geçmişte yaşanılan olayların bellekte bıraktığı izdir. Bu izlere de anılar denir. Bu izleri temsil eden anı kelimesi ve anı eş anlamlısı olan sözcükler vardır. Peki, anı eş anlamlısı nedir?

Anı eş anlamlısı nedir? Anı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anı sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre şu şeklide açıklanmaktadır: "Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz." Pek çok kişi bu izlerden bahsederken anı kelimesini ya da anının eş anlamlısı olan kelimeyi kullanmaktadır. Bir nevi anılar, insanların otobiyografisini oluşturmaktadır. Aynı zamanda anı sözcüğü denilince ünlü kişilerin yazmış oldukları, tanık olduğu ya da yaşadığı olayları anlattıkları bir düz yazı türü de akla gelmektedir. Bu tür yazılar geçmişe ayna tutmaktadır. Tanınmış kişilerin bu yazıları yaşadıkları toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik durumu hakkında başvurulabilecek önemli kaynaklardır. Dolayısıyla anı sözcüğü ve anı kelimesinin eş anlamı olan sözcük pek çok açıdan önemlidir.

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Anı eş anlamlısı nedir?

Bir isim olarak hem edebiyatta hem günlük yaşamda önemli bir yeri bulunan anı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "hatıra"dır. Hatıra Arapça kökenli bir kelimedir. Anı sözcüğü ile aynı anlama sahip olması sayesinde pek çok yerde sıklıkla birbirinin yerine kullanılırlar.

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Anının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbiri yerine kullanılırken anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Dolayısıyla bir kelimenin yerine eş anlamlı halini kullanarak test edilebilir. Anı eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Evin baş köşesinde cam bir kutunun içinde bulunan kalın çerçeveli gözlükler, büyük babasından geride kalan tek hatıra olduğu için çok önemliydi.
  • Yıllar sonra çocukluğunu geçirdiği kasabaya dönünce buradaki hatıraları birer birer gözünde canlandı.
  • Onunla ilişkimiz güzel bir hatıra gibi canlanırdı zihnimde.
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