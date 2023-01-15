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  4. Ankara'da 5 kişiyi öldürmüştü! Kurulan özel ekiple Afganistan'da yakalandı

Ankara'da 5 kişiyi öldürmüştü! Kurulan özel ekiple Afganistan'da yakalandı

15.01.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, Türk polisinin kurduğu özel ekip sayesinde Afganistan’da yakalanarak tutuklandı.

Ankara'da 5 kişiyi öldürmüştü! Kurulan özel ekiple Afganistan'da yakalandı

10 Kasım 2022'de Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin öldürülmüş halde bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Afganistan yetkililerince olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

CİNAYET SONRASI ÇORBACIYA GİTMİŞ

Olay mahallinde yapılan aramalarda, dizüstü bilgisayar ile 10 cep telefonu ele geçirildi. Bölgede bulunan güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarını inceleyen polis, zanlının Mohammad Omar Yusufi (23) olduğunu tespit etti. Yusufi'nin cinayetlerin ardından yakınlardaki bir çorbacıya gittiği de belirledi.

CİNAYETİ PARA TRANSFERİ NEDENİYLE İŞLEMİŞ

Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve cinayetlerin ardından Tahran üzerinden Afganistan'ın Kabil şehrine gittiği tespit edildi.

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Afgan yetkililerle temasa geçen Türk polisi, şüphelinin gidebileceği yerler ve kişiler konusundaki tespitlerini paylaştı. Bunun üzerine takibe alınan zanlı Herat şehrinde gözaltına alındı, ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

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Cinayetlerin taraflar arasındaki para transferi nedeniyle işlendiği belirtildi.

(İHA)

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