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Sancaktepe'de sevgili dehşeti! Erkek arkadaşını öldürüp, babasıyla birlikte ormana attı

15.01.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe’de ormanlık alanda bulunan kimliği belirsiz erkek cesedinin faili, kız arkadaşı ve babası çıktı. Eski kız arkadaşı S.Ç. tarafından öldürülen S.S’nin öldürüldükten sonra S.Ç.’nin babasının da yardımıyla ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.

Sancaktepe'de sevgili dehşeti! Erkek arkadaşını öldürüp, babasıyla birlikte ormana attı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaktepe’deki ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan bir ailenin elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldukları ihbarı üzerine harekete geçti. Ormanlık alanda cesedi bulunan şahıs hakkında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldı belirlendi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Ekipler, hayatını kaybeden şahsın sosyal medya hesaplarını incelendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik olarak (4) ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri; S.S.’nin eski kız arkadaşı S.Ç.’nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

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GÖZALTINA ALINDI

S.Ç.’nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler S.Ç.’yi gözaltına aldı.

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KIZIN BABASI DA YARDIM ETMİŞ

S.Ç., ifadesinde eski erkek arkadaşı S.S. ile ayrıldıklarını, ancak S.S.’nin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti. Suçunu itiraf eden S.Ç ve baba C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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cinayet Sancaktepe

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