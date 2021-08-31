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Ankara'da eski eş vahşeti! Takip edip kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

31.08.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Salih Ö. (38), takip ettiği eski eşi Ebru Yüksel (33) ile erkek arkadaşı Mustafa D. (32) ve yanlarından bulunan kızı İsra Ö.’ye (4), oturdukları sitenin bahçesinde kurşun yağdırdı, ardından kendi kafasına ateş ederek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Yüksel yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Ankara'da eski eş vahşeti! Takip edip kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 22.30 sularında Mamak ilçesi Diriliş Mahallesi Elmalı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde gerçekleşti. İddiaya göre Salih Ö., boşandığı eşi Ebru Yüksel, erkek arkadaşı Mustafa D. ve yanlarında bulunan kızı İsra Ö.'yü takibe aldı. Ebru Yüksel ve Mustafa D. oturdukları sitenin bahçesine geldiği sırada karşılarına çıkan Salih Ö. ile tartışmaya başladı. Aralarında çıkan kavga sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkartan Salih Ö., eski eşi erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. Bu sırada kızı İsra Ö. de babasının silahından çıkan kurşunla yaralandı. Salih Ö. daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duyan site sakinleri bahçeye baktıklarında biri çocuk 4 kişiyi yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Hemen bahçeye koşan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı.

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Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. Ebru Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalçasından yaralanan Mustafa D. ile İsra Ö.’nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Salih Ö.’nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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