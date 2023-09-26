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Ankara'da hastanede iğrenç olay! Narkozlu olmasından faydalandı: Önce göğsünü sıktı sonra...

26.09.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 38 yaşında bir kadın, rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında hayatının şokunu yaşadı. Operasyon sonrasında anestezi etkisinden çıkmayı beklediği sırada bir doktor tarafından tacize uğradı. Suçlamaları kabul etmeyen doktorun daha önce de cinsel taciz suçlamasıyla cezaevine girdiği öğrenildi.

Ankara'da hastanede iğrenç olay! Narkozlu olmasından faydalandı: Önce göğsünü sıktı sonra...

Ankara bir devlet hastanesinde iğrenç bir olay yaşandı. Köprücük kemiği kırılan 38 yaşındaki A.K., Ankara'daki kamu hastanesinde ameliyat masasına yattı. Operasyonun ardından, hastaların anestezi etkisinden çıkması için bekletildiği odaya alındı.

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ÖNCE GÖĞSÜNE ARDINDAN CİNSEL BÖLGESİNE DOKUNDU

Operasyonun ardından, hastaların anestezi etkisinden çıkması için bekletildiği odaya alındı. Bu sırada bilinci açık olan ancak narkozun etkisiyle hareket edemeyen A.K.'nin yanına anestezi doktoru İ.Ö.K. gitti. İddiaya göre İ.Ö.K., kadın hastanın önce göğüslerine ardından cinsel bölgesine dokundu. A.K., söz konusu durumu kendi tanıdığı sağlık görevlilerine anlattıktan sonra ameliyatla alakası olmayan bir durum olduğunu öğrenince şikâyetçi oldu.

"GÖĞÜSLERİ SIKIP BIRAKTI"

A.K. ifadesinde, odaya gelen İ.Ö.K.'nin göğüslerini sıkıp bıraktığını, daha sonra iç çamaşırını sıyırarak cinsel bölgesine parmakla saldırıda bulunduğunu anlattı.

A.K., hasta odasına götürüldükten sonra kendine geldiğinde iç çamaşırımın iç kısmında eldiven pudrası da gördüğünü vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ifadesi alınan İ.Ö.K. ise A.K.'ye görevi dâhilindeki işlemlerde bulunduğunu, narkozun etkisiyle kendisini suçladığını öne sürerek suçlamayı kabul etmedi.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ!

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İ.Ö.K., geçen yılın başlarında yine taciz suçlamasıyla gündeme gelmişti.

İ.Ö.K hakkında cinsel saldırıya teşebbüste bulunduğu iddiasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Sapık doktor, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz haziranda cezaevinden çıkmıştı.

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Doktor Ankara taciz

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