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Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 08:13 | Son Güncelleme

Ankara’da ağabeyi tarafından evin camından aşağı atıldığı iddia edilen iki buçuk aylık bebek hastanede hayatını kaybetti.

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 03.00 sularında Ankara’nın Mamak ilçesi Mamak Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Çakır A., bilinmeyen bir nedenle iki buçuk aylık kardeşi Çınar A.’yı binanın üçüncü katında bulunan dairelerinin camından aşağı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, iki buçuk aylık bebeği kaldırımda yaralı halde bularak hastaneye kaldırdı. Polis, ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Hastaneye kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek, olayın yaşandığı evde ve binanın çevresinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

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Ankara’da ‘kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü’ iddiasıAnkara’da ‘kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü’ iddiası
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Ankara Mamak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aile için çok zor bir durum. Aşağı düşen biricik evlatları, aşağı atan (muhtemelen kıskançlık) biricik evlatları... Allah kötü durumlara karşı hepimizi korusun...
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