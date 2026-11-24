Olay, 22 Kasım'da İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camisi çevresinde sabah namazı saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, namaz kılmak için camiye gelen vatandaş, aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K., park edilen araç sebebiyle beklemek zorunda kaldı.

BOĞAZINA SARILIP TEHDİTLER YAĞDIRMIŞTI: "SENİ DE VURURUM, ARABANI DA KIRARIM"

Araç sahibinin gelmesi üzerine öfkelenen F.K., vatandaşın boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulundu. Vatandaşın özür dilemesine rağmen F.K., "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" diyerek tehditler savurdu. F.K.'nın daha sonra dubaları yere fırlattığı ve cami imamına da hakaret ettiği öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "tehdit", "hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamaları kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TUTUKLANAN ŞAHSIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "ARACININ PLAKASINI ANONS ETTİRDİM"

Tutuklanan F.K.'nın ifadesi ortaya çıktı. Anne ve babasının caminin bulunduğu bölgede ikamet ettiğini, olay günü ise hem kalp hastası olan babasını ziyaret etmek hem de stor perdeleri almak için ailesinin evine gittiğini belirten F.K., "Bu cami çok dolu olmaktadır. Caminin bulunduğu yer çok dar ve sıkışık bir alandır. Aynı zamanda oradaki yollarda da ciddi trafik problemleri yaşanmaktadır. Camiye gelen cami cemaati aracını yolları kapatacak şekilde de park etmektedir. Bu durumla alakalı tüm mahalle sakinleri aslında rahatsızdır. Önceden tanımadığım, ismini dosya kapsamında öğrendiğim Kemalettin isimli müştekinin aracını yolun geçişini engelleyecek şekilde park ettiğini gördüm. Orada parkı engellemek ve yolun açık kalmasını sağlamak amacıyla cami görevlileri tarafından koyulmuş dubalar vardı. Müşteki şahıs, dubalarla park edilemeyeceği belirtilmesine rağmen aracını yolu kapatacak şekilde park etmiş ve camiye gitmiş. Ben kendisini 10 dakika kadar bekledim. Bu sürede beklerken işe geç kalacaktım. Bu sebeple camiden müştekinin aracının plakasını anons ettirdim" dedi.

"AİLEMİN YANINA GİDEMEDİĞİM VE İŞE GEÇ KALDIĞIM İÇİN SİNİRLİYİM"

Tehdit içerikli sözler söylediğini kabul eden F.K., "Ailemin yanına gidemediğim ve işe geç kaldığım için sinirliydim. Normalde hiç yapmayacağım şekilde sinirli davrandım. Müştekiyi görünce kendisine sinirle ‘Haftaya bu camiye gelme, vururum bak, arabanı da kırarım’ şeklinde söylemde bulunduğum doğrudur ancak benim müştekinin ibadetini engelleme gibi bir amacım ve kastım kesinlikle bulunmamaktadır. Ben de 5 vakit namaz kılan birisiyim. İnsanların ibadetini yapması ile herhangi bir problemim olması mümkün değildir. Müştekiye sinirle söylemlerde bulunurken kendisini boğazından da yine sinirle ittirdim. Müştekiye zarar verme gibi bir amacım kesinlikle olmadı. Herhangi bir darp eyleminde bulunmadım" diye konuştu.

"YAŞANAN OLAY BİRİKMİŞLİKLE YAŞANMIŞTIR"

Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ve vatandaştan özür dilediğini belirten F.K., ifadesinin devamında şunları kaydetti:

"Yaşanan olay, yıllardan beri bahse konu cami çevresinde aynı trafik problemlerinin yaşanması ve buna bir türlü çözüm bulunamamış olması sebebiyle birikmişlikle yaşanmıştır. Ben sonrasında görüntüleri izlediğimde yaptıklarımın doğru olmadığını da anladım. Yaşananlardan dolayı çok pişman oldum ve müştekiden özür diledim. Müşteki ile aramızda anlaştık. Müşteki benim hakkımda şikayetçi olmadı. Bir daha böyle bir olay kesinlikle yaşanmayacaktır. Ben böyle bir olay içerisinde bulunduğum ve yanlış anlaşıldığım için çok pişmanım. Ben sadece araç ile yol kapatıldığı için sinirlendim. Üzerime atılı eylemleri anlattığım şekliyle kabul ederim. Kesinlikle müştekinin dini ibadetlerini engellediğim şeklindeki iddiayı kabul etmiyorum."

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır