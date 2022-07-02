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Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybetmişti! Buse Nur Doğanay'ın annesi: Kızımın tek hayali...

02.07.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yaşanan sel felaketinden gelen haberi herkesin yüreğini yakmıştı. Bodrum katta yaşayan 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay, evlerini su basması sonucu hayatını kaybetti. Doğanay'ın ölüm haberi kahrederken, acılı anne tabutunun başında göz yaşı dökerek, "Kızımın hayali üniversite okumaktı" dedi....

Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybetmişti! Buse Nur Doğanay'ın annesi: Kızımın tek hayali...

Geçtiğimiz günlerde başkent Ankara'da yaşanan sel felaketinden gelen ölüm haberi Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. Bodrum katta yaşayan genç Buse Nur Doğanay, evlerini su basması sonucu boğularak can vermişti. 21 yaşındaki Doğanay toprağa verilirken, anne Figen Doğanay ise kızının tabutu başında gözyaşı döktü...

Ankara'da, Keçiören, Ostim, İvedik, Yenimahalle bölgelerine 20 dakikada metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Kuvvetli yağmurlar sonrası başkentte su baskınları yaşandı.

YALNIZ YAŞIYORDU...

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel sırasında acı bir olay yaşandı. Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Buse Nur Doğanay, evini kaplayan suda boğularak hayatını kaybetti.

"BOĞAZIMA KADAR SUYUN İÇİNDEYİM"

Buse Nur'un ölümünden dakikalar önce, "Boğazıma kadar suyun içindeyim, yardım edin" feryadında bulunduğu ortaya çıktı. Yardıma giden komşuların çabaları kapıyı açmaya yetmedi ve genç kadın hayatının baharında sel kurbanı oldu.

TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Genç kadın için dün Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Doğanay'ın ailesinin yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. Anne Figen Doğanay, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

"KURTARIN BENİ"

Sabah'ta yer alan habere göre kızının evde tek yaşadığını belirten acılı anne, şöyle konuştu:

Kızım evde tek başına oturuyordu. O gün ablamın oğlunun düğünü vardı. Ben kuafördeydim. Teyzesi kızıma telefon açıyor ve 'Hadi geç kaldık, gidelim' diyor. Kızım da, 'Çıkamıyorum. Boyuma kadar su doldu. Kurtarın beni' diyor. Biz ve komşularımız kızımı kurtarmaya gittik. Bütün çabalarımıza rağmen kapıyı açamadık, çünkü sel arka taraftaki istinat duvarını yıkarak içeri girmiş. Kızımın bütün hayalinin üniversiteyi okumaktı. 'Anne bu kapıcı dairelerinden kurtulacağız ve sana gözüm gibi bakacağım' derdi" diye konuştu. Buse Nur Doğanay, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

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