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  4. Ankara'dan dönen maden işçileri kaza yaptı! Tahir Çetin ve Ali Faik İlter hayatını kaybetti

Ankara'dan dönen maden işçileri kaza yaptı! Tahir Çetin ve Ali Faik İlter hayatını kaybetti

09.07.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Soma ilçesinden kıdem, ihbar tazminatları ve ücret alacakları için gittikleri Ankara'ya girişleri engellenen maden işçilerinden acı haber geldi. Dönüş yolunda kaza geçiren madencilerden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İlter hayatını kaybetti.

Ankara'dan dönen maden işçileri kaza yaptı! Tahir Çetin ve Ali Faik İlter hayatını kaybetti

Uyar Madencilik’ten alamadıkları tazminatları için 15 yıldır mücadele eden Somalı madenciler, son kez sorunun çözümü noktasında 4 Temmuz günü aileleriyle birlikte otobüsle Ankara’ya hareket etmişti.

Madencilerin otobüsü Ankara girişinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önünde eylem yapacakları gerekçesiyle polis tarafından durdurularak kente girişine izin verilmedi.

Kente girişleri engellenen madencilerden oluşan 5 kişilik heyet ise önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, ardından AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşme yaptı.

BULUNDUKLARI ARAÇ TAKLA ATTI

Görüşmelerden olumlu bir yanıt alamayan madenciler Soma’ya geri dönme kararı almışlardı. Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi civarında bulundukları aracın takla atması sonrası Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İlter hayatını kaybetti.

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CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de kazayı sosyal medya hesabından duyurdu: Maalesef çok acı bir haberle güne başladık. Hakları için yıllardır Soma'da ve günlerdir Ankara'da mücadele eden Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İnter kardeşimizi dönüş yolunda trafik kazasında kaybetmemizin tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun.

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trafik kazası Manisa Ankara Soma
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