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  4. Ankara Valiliği uyardı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Ankara Valiliği uyardı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

18.04.2022 02:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valiliği, pazartesi ve salı günü "kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği" uyarısında bulundu. Valilik açıklamasında "Rüzgarın Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

Ankara Valiliği uyardı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, rüzgarın 18 Nisan pazartesi ve 19 Nisan salı günleri Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi. (AA)

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Ankara
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