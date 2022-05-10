HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son seçim anketini ORC açıkladı! İYİ Parti sürprizi… Aradaki fark açılıyor!

Son seçim anketini ORC açıkladı! İYİ Parti sürprizi… Aradaki fark açılıyor!

10.05.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunun yakından takip ettiği seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. ORC’nin duyurduğu son ankete göre AK Parti yüzde 28’le birinci parti olmaya devam ederken Cumhur İttifakı toplamda aldığı oy oranıyla ise Millet İttifakı’nın gerisinde kaldı. İşte İYİ Parti’nin oylarının dikkat çektiği o anketin sonuçları…

Son seçim anketini ORC açıkladı! İYİ Parti sürprizi… Aradaki fark açılıyor!

Son dakika bir seçim anketi sonucu daha açıklandı. ORC Araştırma, 5 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 41 ilde toplam 5 bin katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 35,2 olarak kaydedildi. Millet İttifakı ise oylarını yüzde 42,5'e yükseltti.

Ankette partilerin oy oranları da ölçüldü. AKP'nin oy oranının yüzde 30'un altına düştüğü görüldü.

SON DAKİKA: AK Partili isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! "Bir düşüş yaşadık ama..."SON DAKİKA: AK Partili isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! "Bir düşüş yaşadık ama..."

ORC'nin nisan ayında gerçekleştirdiği ankette İYİ Parti'nin oy oranı 17,3 olarak ölçülmüştü. Son ankette İYİ Parti'nin oy oranını artırması ve yüzde 18,4'e yükseltmesi ise dikkat çekti.

2

Partilerin oy oranları şu şekilde kayıtlara geçti:

AKP yüzde 28,0

CHP yüzde 24,1

İYİ Parti yüzde 18,4

HDP yüzde 8,7

MHP yüzde 7,2

Gelecek Partisi yüzde 2,1

DEVA Partisi yüzde 2,0

Saadet Partisi yüzde 1,6

TDP yüzde 1,6

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,4

BTP yüzde 1,3

Memleket yüzde 1,1

DP yüzde 0,6

BBP yüzde 1,0

Diğer yüzde 0,9

Son dakika: Gerilimin ardından son seçim anketinde dikkat çeken oy oranı! Dengeler değişti Ümit Özdağ ve İmamoğlu...Son dakika: Gerilimin ardından son seçim anketinde dikkat çeken oy oranı! Dengeler değişti Ümit Özdağ ve İmamoğlu...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Bakan Bozdağ'dan 'stokçuluk' açıklamasıSon dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Bakan Bozdağ'dan 'stokçuluk' açıklaması
AK Partili isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı!AK Partili isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı!
Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu!

Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu!

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

Gece vakti feci olay! Büyük şok yaşadı, gözyaşlarını tutamadı

Gece vakti feci olay! Büyük şok yaşadı, gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en güveniliri" diyerek duyurdu! Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlara verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en güveniliri" diyerek duyurdu! Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlara verilecek

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

İlginizi Çekebilir

Vücutta etkilemediği yer yok! Cinsel hayata etkisi inanılmaz

Vücutta etkilemediği yer yok! Cinsel hayata etkisi inanılmaz

File çoraba ilgi olunca... "Seni daha çok..."

File çoraba ilgi olunca... "Seni daha çok..."

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Transseksüel kadınların doğum yapması için...

Transseksüel kadınların doğum yapması için...

Tarikat liderinin dışkısını yediler, terini içtiler

Tarikat liderinin dışkısını yediler, terini içtiler

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.