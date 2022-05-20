Son dakika gelen ankette dikkat çeken sonuçlar! 4 ilde CHP, 1 ilde AK Parti önde...

Son dakika haberi: Siyasi partilerin seçim çalışmaları ve aday belirleme süreçleri devam ederken, anket şirketleri de kamuoyu araştırmalarına devam ediyor. Ekonomideki tartışmalar ve mülteci sorunu gibi yoğun gündemde yapılan anket çalışmalarında dikkat çeken sonuçlar yer alırken, ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 5 ilde yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

4 İLDE CHP, 1 İLDE AK PARTİ ÖNDE

Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve Tekirdağ'daki oy dağılımının belirlenmesi amacıyla yapılan ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Geçtiğimiz haftaya ait anket sonuçlarına göre, 4 ilde CHP birinci parti olarak gelirken, AK Parti de 1 ilde önde görüldü.

Kırklareli'nde CHP yüzde 43,1'le ilk sırada yer alırken, İYİ Parti yüzde 25,1'le iki, AK Parti ise yüzde 20,4'le üçüncü sırada yer aldı.

Önceki seçimde az bir farkla da olsa AK Parti'nin önde olduğu Balıkesir'de de ilk sırada yer alan CHP, yüzde 31,2 oy oranıyla dikkat çekti. İkinci sırada yer alan AK Parti yüzde 30,7, üçüncü sıradaki İYİ Parti ise yüzde 23,8 oy aldı.

Yüzde 34,5 oy oranıyla Çanakkale'de ilk sırada CHP yer alırken, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 26,4 olarak kayda geçti. Üçüncü sıradaki İYİ Parti ise yüzde 24,1 aldı.

Bir önceki seçimde az bir farkla da olsa önce olan AK Parti, Manisa'da yine 1. parti oldu. Yüzde 32,7 oy alan AK Parti'yi, yüzde 28,4 oyla CHP takip etti. Yine burada da üçüncü sırada yer alan İYİ Parti ise yüzde 19,5'te kaldı.

Son olarak Tekirdağ'da ilk sırada yer alan parti, yüzde 35,3'le CHP olurken, AK Parti yüzde 27,1'le ikinci, İYİ Parti ise yüzde 21,3'le üçüncü sırada yer aldı.

