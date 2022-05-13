Son Dakika | Yeni seçim anketi sonuçları geldi! Oy oranları dikkat çekti

Son dakika haberine göre siyasi partilerin seçim maratonu sürerken, bir yandan da araştırma şirketlerinin anket çalışmalarının sonuçları gelmeye devam ediyor. Ekonomik gelişmeler ve mülteci konusundaki tartışmalar sonrası partilerin oy oranları merak edilirken, Areda Survey, yeni anket sonuçlarını duyurdu. Yapılan ankette katılımcılara, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. İşte merak edilen seçim anketi sonucu ve partilerin oy oranları!

AK PARTİ 1. SIRADA

Areda Survey'in yaptığı son seçim anketine göre AK Parti yüzde 36,9 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. AK Parti'yi yüzde 25,1 oy oranıyla CHP takip ederken üçüncü sırada yüzde 1,8 oy oranıyla İYİ Parti bulunuyor. Ankete göre Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin oy oranı yüzde 10,01 olurken, MHP'nin ardından yüzde 9,4 oy oranıyla HDP 5. sırada yer alıyor.

YENİDEN REFAH PARTİSİ YÜKSELİŞTE

Yapılan ankette partilerin oy oranlarıyla ilgili en dikkat çeken sonuç ise Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'nin oy oranındaki yükseliş. Daha önce yapılan anketlerde yüzde 1 ve altı onuçlar alan Yeniden Refah Partisi'nin bu anketteki oy oranı yüzde 1,3.

ZAFER PARTİSİ YÜZDE 1'İN ÜZERİNDE

Ankete göre, mülteci çıkışıyla siyasetin gündemine oturan Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 1,1 olurken Saadet Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1,0 olarak belirlendi.

ORTAK ADAY

Areda Survey'in seçim anketinde dikkat çeken bir diğer nokta ise 6'lı masanın ortak aday çıkarıp çıkaramayacağı konusu oldu. 'Millet İttifakı ortak aday çıkarabilecek mi?' sorusuna vatandaşların yüzde 58,6'sı evet derken, yüzde 41,4'ü ise hayır yanıtını verdi.





