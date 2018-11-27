'Anketlerde nasıl birinci çıkıyorum, anlatayım' dedi, yanıtı olay oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Kurulu'nda, İZSU'nun 2019 Mali Yılı Performans Programı ve 2019 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve ekleri görüşüldü. Toplantıda, İZSU'ya 2019 yılı için 2 milyar 469 milyon 352 bin lira bütçe ayrıldı. Meclis oturumunda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Limanı'nın geliştirilmediği için Pire Limanı'nın Ege Bölgesi'nin elleçleme merkezi olduğu söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu'nda, kurumun 2019 yılı için hazırlanan bütçesini görüştü. İZSU'nun 2019 Mali Yılı Performans Programı ve 2019 Mali Yılı Bütçe Taslak görüşmesinin ardından, İZSU'ya yeni dönem için 2 milyar 469 milyon 352 bin lira bütçe ayrıldı. İzmir'de suya yüzde 15 oranında zam yapılması teklifi de komisyonlarda görüşüldü. Teklif, Aziz Kocaoğlu'nun, daha önce belirlenen tarife ile devam edilmesini istemesinin ardından, geri çekildi. Başkanlıktan gelen önerge üzerine, su da eski tarifelerin geçerli olmasına karar verildi. Toplantıda AK Partili İmet Tunç söz alarak, kurumun bütçesini değerlendirdi. Tunç, atık suların körfeze döküldüğünü ileri sürerek, "Körfez'deki kokuya bilimsel bir açıklama yapılmadı. Geçmişteki bahanelerin arkasına sığınıyorsunuz. Ama halkımız bunlara yeter diyor. İzmirliler 14 yıldır gereken yatırımları göremiyor. İnsanlar önümüzdeki seçimlerde gereken tercihi gösterecektir. Kötü yönetilen İZSU'nun önümüzdeki dönemde sorunları çözmesi zordur. Son 5 yılda suya 13 kere zam yaptınız" dedi.
‘KAYBOLAN MİLLİ SERVET İÇİN BİR ŞEY YAPILMIYOR'
AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz da, İZSU'yu yeterli çalışmaları yapmamakla eleştirdi. Kökoğuz, "İZSU'nun sorumsuz davranışları nedeniyle İzmirli vatandaşlarımız talep ve şikayetleri konusunda kime başvuracaklarını bilememektedirler. Karşılarında muhatap bulamamaktadırlar" dedi. Sokaklarda su arızasının oldukça fazla olduğunu savunan Kökoğuz, "Milli servetimiz boşa gider aldıran olmaz. Yazılır, telefon açılır, bildirim yapılır dikkate alınmaz. Defalarca şikayetleri konusunda tweet atan vatandaşlarımızı, İZSU Twitter'dan engeller. Özel numaralardan İZSU yetkilerine ulaşılsa dahi sonuç alınamaz. Nedir, nedendir tamiratların gecikmesi, neden haftalarca sürer anlaşılmaz. Günlerce arıza sürer, sokaklar göle döner, ihbar ve şikâyet alınmadığından vatandaş, mahalleli balık yetiştiriciliğine soyunsak mı diye düşünmeye başlar. İZSU dağıtım şebekesinin kayıp kaçak oranı, büyük ve korkunç rakama ulaşmış durumda olduğundan, kaybolan milli servetimiz için hiçbir şey yapılmamaktadır. Bazı ilçe ve mahallelerde su şebekesi niçin yapılmaz? 21'inci yüzyılda, 2018 yılında İzmir'in bazı mahallelerinde zor günler yaşayan İZSU şebeke hattından 4 ay su alamayan vatandaşlar, çözümü eşekle, el arabası ile ve motosikletle su taşıyarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışmışlardır" diye konuştu.
KOCAOĞLU'NDAN ANKET AÇIKLAMASI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun ‘Yüzülebilir Körfez' hedefini hatırlatan Kökoğuz, "Siyasi ömrünüz yetmeyecek" dedi. Kocaoğlu, "Nasıl" diye sordu. Kökoğuz bunun üzerine, "Bırakacağım dediniz, bırakıyorsunuz ya" yanıtını verince, Başkan Kocaoğlu, "S Canımı sıkma benim, üzülüyorsan söyle gitmeyiz. Sen istemiyorsan bırakmayız " dedi. Meclis oturumunda söz alan AK Partili Çağlar Haspolat ise, Aziz Kocaoğlu'na "Anketlerde birinci çıkmışsınız" dedi. Kocaoğlu, bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:
Anketlerde nasıl birinci çıkıyorum, anlatayım. Anketör gidiyor vatandaşa soruyor. ‘Büyükşehir adayı olarak kimi görmek istersiniz' sorusuna geldiği zaman da, ‘Aziz Kocaoğlu 1 Ekim tarihinde başkan adayı olmayacağını açıkladı. Bu bilgi ışığında büyükşehir adayı olarak kimi görmek istersiniz' diyor. Sorudan dolayı birinci çıkıyorum, yoksa beşinci olacağım.
Kaynak: DHA
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