'Anketlerde nasıl birinci çıkıyorum, anlatayım' dedi, yanıtı olay oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Kurulu'nda, İZSU'nun 2019 Mali Yılı Performans Programı ve 2019 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve ekleri görüşüldü. Toplantıda, İZSU'ya 2019 yılı için 2 milyar 469 milyon 352 bin lira bütçe ayrıldı. Meclis oturumunda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Limanı'nın geliştirilmediği için Pire Limanı'nın Ege Bölgesi'nin elleçleme merkezi olduğu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu'nda, kurumun 2019 yılı için hazırlanan bütçesini görüştü. İZSU'nun 2019 Mali Yılı Performans Programı ve 2019 Mali Yılı Bütçe Taslak görüşmesinin ardından, İZSU'ya yeni dönem için 2 milyar 469 milyon 352 bin lira bütçe ayrıldı. İzmir'de suya yüzde 15 oranında zam yapılması teklifi de komisyonlarda görüşüldü. Teklif, Aziz Kocaoğlu'nun, daha önce belirlenen tarife ile devam edilmesini istemesinin ardından, geri çekildi. Başkanlıktan gelen önerge üzerine, su da eski tarifelerin geçerli olmasına karar verildi. Toplantıda AK Partili İmet Tunç söz alarak, kurumun bütçesini değerlendirdi. Tunç, atık suların körfeze döküldüğünü ileri sürerek, "Körfez'deki kokuya bilimsel bir açıklama yapılmadı. Geçmişteki bahanelerin arkasına sığınıyorsunuz. Ama halkımız bunlara yeter diyor. İzmirliler 14 yıldır gereken yatırımları göremiyor. İnsanlar önümüzdeki seçimlerde gereken tercihi gösterecektir. Kötü yönetilen İZSU'nun önümüzdeki dönemde sorunları çözmesi zordur. Son 5 yılda suya 13 kere zam yaptınız" dedi.