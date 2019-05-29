Anksiyete bozukluğunun 20 belirtisine dikkat! Anksiyete bozukluğu tedavisi nasıl gerçekleşiyor

Toplumun %6'sını etkisi altına alan ve hayat kalitesini düşüren bu psikolojik hastalık, zamanında başlanan uygun tedaviler sayesinde kontrol altına alınabiliyor ve hastaların büyük çoğunluğu sağlığına kavuşabiliyor. Memorial Dicle Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzman Psikolog Özlem Soysal, anksiyete bozukluğu hakkında bilgi verdi.
YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR
Anksiyete bozukluğu olan kişilerde sürekli, aşırı ve yaşanan duruma uygun olmayan bir endişe oluşur. Aşırı endişe, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiler ve hatta olağan yaşam etkinliklerini sürdürmesini engeller. Bu kişiler yaşanan her olayda olabilecek en kötü sonucu ve her şeyin kendi denetimleri dışında gelişeceğini düşünür. Onlar için iyi bir olasılık ya da geriye dönüş mümkün olmaz. Anksiyete bozukluğunda, aşırı endişe ve kaygı genellikle sağlık, aile, para ya da iş gibi konularıyla ilgilidir. Denetlenemez nitelikte olan bu endişe hali en az altı ay boyunca, hemen her gün ve gün boyunca sürer. Genellikle yaşla birlikte kaygı duyarlılığı arttığından en çok yaşlılarda ve bir de ergenlik döneminde görülür.
STRES HASTALIĞIN ORTAYA ÇIKIŞINDA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR
Stres, anksiyete bozukluğunun gelişiminde önemli rol oynar. Dönem dönem iyileşme ve alevlenmelerle ortaya çıkar. Çocukluk ve ergenlik dönemleri arasında başlamışsa yavaş ve sinsi bir biçimde ilerler. Bu dönemde genetik yatkınlık, beyin nörokimyasındaki değişiklikler, kişisel özellikler ve stresli yaşam anksiyete bozukluğunun ortaya çıkmasında etkilidir.
ÇEVRENİZ TARAFINDAN EVHAMLI OLARAK TANIMLANIYORSANIZ DİKKAT!
Gerçek bir neden yokken ya da nedeni olsa bile durumla özdeşleşmeyen aşırı, kontrolsüz nitelikteki endişe hali anksiyete bozukluğunun temel belirtisidir. Çoğu zaman kişi endişelerinin aşırı olduğunun farkındadır, ancak bu endişeyi kontrol altına alamaz ve bir türlü sakinleşemez. Bu kişiler çevreleri tarafından aşırı evhamlı olarak tanımlanır.
ANKSİYETE BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ ÖNEMSENMELİ
Kan basıncının ve kalp atışının artması
Kas gerilmesi
Ürperme
Gözbebeklerinin büyümesi
Derinin solması ya da kızarması
Terleme
Sık tuvalete gitme
Öğürme, geğirme, kusma
Boğazda düğümlenme
Açık havaya ihtiyaç duyma
Sersemlik hissi
Uyuşma ve karıncalanmalar
Uyku bozukluğu
Huzursuzluk
Aşırı heyecan
Endişe
Düşünceleri toplamada güçlük
Zihnin durması hissi
Denetimini yitirme
Ölüm korkusu
ANKSİYETE BOZUKLUĞU TEDAVİSİ İÇİN UZMAN DESTEĞİ ÖNEMLİ
Anksiyete bozukluğunun tedavisinde ilk yapılması gereken bir psikiyatri uzmanına başvurmaktır. İlk başvuruda kapsamlı bir psikiyatrik ve psikolog değerlendirmenin yanı sıra, bu belirtilerin herhangi bir fiziksel hastalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için bazı değerlendirmelerde bulunulur. Değerlendirmeden sonra psikoterapi ya da ilaç tedavileri uygulanabilir. Bu yöntemlerden birinin ya da birlikte uygulanmasının etkinliği ispatlanmıştır. Hangi tür tedavinin uygun olabileceği uzmanlar tarafından belirlenmeli, kişi kesinlikle kendi başına ilaç kullanmamalıdır. Aksi halde daha büyük psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Anksiyete bozukluğu tedavisi görenlerin büyük çoğunluğu iyileşir.
'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı
Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum