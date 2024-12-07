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  4. Anne ve babası uyuyakaldı! Sadece birkaç saat yalnız başına bırakılan bebek boğularak hayatını kaybetti

Anne ve babası uyuyakaldı! Sadece birkaç saat yalnız başına bırakılan bebek boğularak hayatını kaybetti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.12.2024 07:34
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İngiltere'nin Buckfastleigh bölgesinde dört aylık bebek Leonidas Ramsden, annesi ve babası tarafından oyun matı olarak isimlendirilen bir minderin üzerine yatırıldı. Anne ve baba uyuyakaldı ve uyandıklarında Ramsden'i minderin üzerinde yüzüstü yatarken ve tepkisiz halde buldu. Bebeğin boğularak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Anne ve babası uyuyakaldı! Sadece birkaç saat yalnız başına bırakılan bebek boğularak hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Buckfastleigh bölgesinde 21 yaşındaki anne Chole'i rahatsız olduğu için eşi Dudley'den dört aylık bebekleri Ramsden'i kontrol etmesini ve uyuması yatağına koymasını istedi. Anne ve baba uyuyakaldı ve anne sabah 6 civarında bebeğini kontrol etmek istediğinde korkunç bir manzara gördü. Bebeği oyun matının üzerinde yüzüstü hareketsiz bir şekilde yatıyordu.

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Otopsi ölüm nedenini belirleyemedi ancak sağlık görevlileri bebeklikte ani açıklanamayan ölüm (SUDI) ihtimalini dışlayamadı. Devon bölgesi adli tabibi Alison Longhorn, bebeğin mat üzerinde boğulmuş olabileceğini söyleyerek, "Leonidas, bir matın üzerinde uyurken yüzüstü pozisyonda bulunarak öldü. Muhtemelen bu pozisyon onun rahat nefes almasını kısıtlamış ve boğulmasına neden olmuş." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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