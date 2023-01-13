Anne ve minik bebeği, ölümden kıl payı kurtuldu! Korkutan kaza kamerada

Kaza, 7 Aralık 2022 Çarşamba akşam saatlerinde Malatya -Elazığ karayolu Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi kavşağı istikametine seyir halinde olan İ.K. idaresindeki otomobil ile M.Y.T. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yaya geçidinden yolun karşına geçmekte olan yayaların arasında daldı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına anbean yansıyan kazada M.G. ile A.G. yaralanırken kucağında bebekle yolun karşına geçmeye çalışan kadın bir adımla ölümden döndü.

Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili başlatılan tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi. (İHA)

