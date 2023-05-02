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Annelik itirafı sosyal medyada gündem yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle hamile kaldım”

02.05.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Sarah Mangat isimli bir kadın anne olmaya karar verdi. Ancak çocuklarına uygun bir baba adayı bulamamaktan dert yanan Mangat çareyi sperm donörüne başvurmakta buldu. 34 yaşındaki bir kadın Facebook’tan tanıştığı bir sperm donörünün evine gönderdiği kit sayesinde hamile kaldı. Mangat’ın annelik serüveni sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Annelik itirafı sosyal medyada gündem yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle hamile kaldım”

Kanada’da yaşayan 34 yaşındaki Sarah Mangat isimli bir kadın 8 yıl boyunca geçen bekarlık günleri ve yanlış ilişkilerinin sonrasında bekar bir anne olmaya karar verdi. Facebook’ta bir sperm donörü araştıran 34 yaşındaki kadın sperm bankalarını çok kurumsal bulduğu için kendi bağışçısını aradı. Bağışçısını bulduğunda ise kendisine gönderdiği bir kit sayesinde hamile kalmayı başardı.

“GENETİK TESTLERİ YAPTIRDIM”

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Facebook’tan bulduğu bir sperm donörüyle ilk tanışmasının gergin olduğundan söz eden Mangat, “İnternetten biriyle tanışmak konusunda biraz temkinliydim. Onunla halka açık bir yerde buluştum. Gerçekten iyi anlaştığımızdan emin olduğumda genetik testleri yaptırdım. Donörüm olacak kişinin o olacağını biliyordum. Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle hamile kaldım” dedi.

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İkizlerine Elora ve Addison adını veren Mangat, prematüre olarak dünyaya geldi. İkiz kız kardeşler zorlu bir sağlık mücadelesinin sonrasında hayata tutunmayı başardı. Mangat, ikizleriyle birlikte mutlu bir hayatları olduğunu söyleyerek sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumlara meydan okudu.

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