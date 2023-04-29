Sosyal medyadan yaptığı cinsellik itirafı herkesi şaşkına çevirdi! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre kadınların %37’si 45 yaşına kadar gece orgazmı yaşıyor. Bununla birlikte uykuda hissedilen cinsel hazzın toplumsal bir tabu olduğunu dile getiren 43 yaşındaki ilişki terapisti Marza Tovo yaptığı itirafla gündem yarattı. Cinsel hayatına dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyada kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Tovo kadınlara, “Arkanıza yaslanın ve bu yolculuğun tadını çıkartın. Bu durumun utanılacak bir şey olmadığını kabul etmelisiniz” dedi.

“GERÇEK HAYATTAKİNDEN DAHA YOĞUN”

Rüyalarında gördüğü bazı cinsel duyguların gerçek hayattakinden daha yoğun olduğunu belirten Tovo, “Uykumdayken çok daha güçlüler. Gerçek hayattakinden dah yoğun ve gerçekler. Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi. Bu inanılmaz” ifadelerini kullandı.



