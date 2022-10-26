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  4. Annesi uyutup minibüsün altına yatırmıştı! Kahreden olay... Gözyaşlarına boğuldular

Annesi uyutup minibüsün altına yatırmıştı! Kahreden olay... Gözyaşlarına boğuldular

26.10.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. 2,5 yaşındaki Elif Ekinci, tarlada çalışan annesi tarafından uyutulup minibüsün altına yatırılmıştı. Korkunç olay bunun ardından yaşandı. Küçük Elif, babasının aracı hareket ettirmesi sonucu aracın altında ezilip yaşamını yitirdi.

Annesi uyutup minibüsün altına yatırmıştı! Kahreden olay... Gözyaşlarına boğuldular

Yürek yakan ölüm, öğle saatlerinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Kırbaşı Mahallesi'ndeki tarlada yaşandı. Mardin'den tarım işçisi olarak Beypazarı’na gelip yerleşen ailenin kızı 2,5 yaşındaki Elif Ekinci, tarlada annesi tarafından uyutulup, minibüsün altına yatırıldı. Korkunç olay ise bunun ardından yaşandı.

UYURKEN ARACIN ALTINDA EZİLDİ

Durumdan habersiz olan babası, minibüsü hareket ettirince küçük Elif, aracın altında ezildi. Ağır yaralanarak Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Ekinci, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastane önünde Elif'in ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baba, jandarma tarafından gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı. (DHA)

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