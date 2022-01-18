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Annesinin boğazını keserek öldürmüştü, cezai ehliyeti olduğu ortaya çıktı! ''Olayı gazetelerden öğrendim''

18.01.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de hareket halinde olan araçta annesinin boğazını keserek öldüren sanığın cezai ehliyetinin olduğu tespit edildi. Onur Ö., yaptığı ilk savunmada ''Kendime geldiğimde cezaevindeydim. Cezaevinde gazetelerden olayı öğrendim. Sonrasında da kendimi kaybettim ve intihar etmek isteyip kendimi kestim ancak kurtardılar. Televizyondan bana mesajlar gelmeye başlamıştı. Sürekli sesler duyuyordum'' ifadelerini kullanmıştı.

Annesinin boğazını keserek öldürmüştü, cezai ehliyeti olduğu ortaya çıktı! ''Olayı gazetelerden öğrendim''

Olay, Haziran 2015'te Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan aracın arka koltuğunda oturan Onur Ö., bir anda yanında oturan annesi Serpil Eroğlu’nu boğazından bıçaklayarak öldürmüş, aracın ön koltuğunda oturan İfaket Ergün’ü de ağır yaralamıştı. Olay anında panik yapan aracın sürücüsü Işık Gürel’in kaza yapması sonucu olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş ve durum ortaya çıkmıştı.

Sanığın Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması devam edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisi süren Onur Ö. duruşmaya katılmazken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, okunan ATK raporunda Onur Ö.'nun cezai ehliyetinin olduğunu belirtti. Avukatın süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

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''OLAYI GAZETELERDEN ÖĞRENDİM''

Öte yandan sanık Onur Ö., ilk duruşmada yaptığı savunmada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kendime geldiğimde cezaevindeydim. Cezaevinde gazetelerden olayı öğrendim. Sonrasında da kendimi kaybettim ve intihar etmek isteyip kendimi kestim ancak kurtardılar. Ölmek üzereydim. Olay yaşandığı dönemde uzun bir süredir birilerinin beni sürekli takip ettiğini düşünüyordum. İnsanların beni öldürmesinden, zehirlemesinden korkuyordum. Bir de televizyondan bana mesajlar gelmeye başlamıştı. Sürekli sesler duyuyordum. Uyuşturucu kullanmıyorum. Olay günü neden bilmiyorum ama bilincim yerinde değildi. Annemle veya arabadaki diğer kadınlarla aramda bir husumet yok. Böyle bir şeyi neden yaptığımı bilmiyorum. Gerçekten çok üzgünüm, özellikle de anneme yaptığım şey için çok üzgünüm."

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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