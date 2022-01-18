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İstanbul'da korkunç cinayet! Eşini plastik kelepçeyle boğdu, polisi soğukkanlılıkla arayıp...

18.01.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de yaşanan korkunç cinayette eşini plastik kelepçeyle boğup öldüren İsmail Özbek, polisi arayıp ''beni gelip alın'' dedi. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken İsmail Özbek emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar bulunduğunu söylediği öğrenildi. Öte yandan, cinayetin ardından binanın kapısını açan İsmail Özbek'in içeri giren polisler tarafından gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da korkunç cinayet! Eşini plastik kelepçeyle boğdu, polisi soğukkanlılıkla arayıp...

Korkunç olay, dün öğle saatlerinde, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın giriş katında oturan 56 yaşındaki İsmail Özbek, polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti. Hızlıca harekete geçen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleriyle gitti. Ekipler, 47 yaşındaki Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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EŞİNİ BOĞDUĞU PLASTİK KELEPÇE ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

Şüpheli İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışmanın büyümesinin ardından eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf eden şüpheli Özbek, suç aletini çöp konteynerine attığını da ifadesinde belirtti. Polis ekipleri plastik kelepçeyi çöpte buldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

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CİNAYET SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, cinayetin ardından binanın kapısını açan İsmail Özbek'in içeri giren polisler tarafından gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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cinayet İstanbul
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