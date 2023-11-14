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    4. Annesinin ikiz kardeşiyle ilk kez karşılaşan bebeğin tepkisi sosyal medyada gündem yarattı! Hem sevindi hem de üzüldü

    Annesinin ikiz kardeşiyle ilk kez karşılaşan bebeğin tepkisi sosyal medyada gündem yarattı! Hem sevindi hem de üzüldü

    14.11.2023 07:49 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Söz konusu görüntülerde bir bebeğin annesinin ikiz kardeşiyle tanıştığı anlar yer aldı. Annesinin ikiz kardeşini gören bebeğin tepkileri kısa sürede viral olmayı başardı.

    Sosyal medyada kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olan bir görüntüde annesinin ikiz kardeşiyle tanışan bir bebeğin tepkilerine yer verildi. İlk olarak annesinin odaya girdiğini gören bebek daha sonrasında annesinin tek yumurta olan ikiz kardeşinin odaya girmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATAN GÖRÜNTÜLER

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Annesi ve ikizini ilk defa karşısında görünce hem şaşıran hem de mutlu olan miniğin tepkileri sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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