Eşine şaka yapmak istedi! Klozet fırçasını bulaşık makinesinin içine koydu... Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza'nın tepkisi olay oldu

Survivor yarışmasında sergilediği performansın sonrasında sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Efecan Dianzenza'nın hayatını birleştirdiği eşi Duygu Çavdar'da kendisi gibi bir fenomen. Sosyal medyadan yaptığı eğlenceli içerikler sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Duygu Dianzenza, son olarak eşine yaptığı şakayla viral oldu. Yeni aldığı bir klozet fırçasını bulaşık makinesinin içine yerleştiren Dianzenza, eşinden makineyi boşaltmasını rica ettiğinde ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

SOSYAL MEDYA VİRAL OLDU

Sosyal medyadan yeni satın aldığı klozet fırçasını göstererek bulaşık makinesine yerleştirdiği anları paylaşan Dianzenza, "Yeni aldığım klozet fırçasını bulaşık makinesinin içine koyuyorum ve eşimden makinayı boşaltmasını rica ediyorum" notunu ekledi.

Fenomen isim sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek kısa sürede viral olmayı başaran görüntülere ise, "Hayali bile kötüyken" notunu ekleyerek paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yeni olduğunu biliyorum ama yine de izlerken bile kötü oldum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Allah büyük konuşturmasın ama öyle bir şey olursa makineyi bile değiştiririm herhalde" yorumunu yaptı.