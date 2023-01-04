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  4. Annesinin ölmeden önce yaptığı son akşam yemeğini yiyen adamın videosu herkesi duygulandırdı! “Gideceğini biliyormuş gibi”

Annesinin ölmeden önce yaptığı son akşam yemeğini yiyen adamın videosu herkesi duygulandırdı! “Gideceğini biliyormuş gibi”

04.01.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta yapılan bir paylaşım herkesi duygulandırmayı başardı. Malezyalı bir adamın annesinin ölmeden önce kendisine yaptığı son akşam yemeğini yediği anlar kullanıcıların ilgisini çekti. Önündeki bir tabak yemeği yerken duygusal anlar yaşayan adamın videosu yürekleri burktu.

TikTok’ta paylaşılan görüntüler kullanıcılara duygusal anlar yaşattı. İsmi Harris olarak açıklanan bir adamın annesinin vefatından öncesinde yaptığı son akşam yemeğini yediği anlar viral oldu. Tabağındaki her sosu ve pirinç tanesini parmaklarıyla silerek yiyen adam gönderisine, “Hiçbir şeyin kalmamasına özen gösterdim. Benim için çok değerli. Bu son hatıra!” notunu ekledi.

“ÇOK FAZLA YEMEK YAPMIŞ”

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Son akşam yemeğini yerken video çekme fikrinin annesinin ölümünü kabul edemediği için değil de onu çok özlediği için geldiğini ifade eden Harris, aniden vefat ettiği için hala büyük bir şok yaşadığını sözlerine ekledi. Annesinin ölümünden önce buzdolabını adeta yemeklerle doldurduğunu belirten Harris, “Annem sanki gideceğini biliyormuş gibi çok fazla yemek yapmış” dedi.

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Sosyal medya kullanıcıları kendilerini duygulandıran videoya yorumlarıyla destek oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Annem 37 gün önce vefat etti. En son yaptığı yemek hala dondurucuda. Artık yenemeyecek olsa da buzdolabındaki yemeği gördüğüm için mutluyum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Annemin yaptığı muz cipslerini 8 yıl sakladım” dedi.

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