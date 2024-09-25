MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Annesinin sevgilisi babasını üçlü priz ile boğarak öldürmüş! Canlı yayında cinayet itirafı! Gözaltına alındı

Annesinin sevgilisi babasını üçlü priz ile boğarak öldürmüş! Canlı yayında cinayet itirafı! Gözaltına alındı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.09.2024 14:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Haziran 2019'da Gaziantep Şehitkamil'deki evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in kızı Naime Karademir Müge Anlı canlı yayınında babasının cinayete kurban gittiğini açıkladı. Annesinin sevgilisi tarafından babasının boğularak öldürüldüğü itiraf eden Naime Karademir canlı yayında gözaltına alındı.

Annesinin sevgilisi babasını üçlü priz ile boğarak öldürmüş! Canlı yayında cinayet itirafı! Gözaltına alındı

Gaziantep Şehitkamil'deki evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü üzerine Karademir'in çocukları babalarının ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

MÜGE ANLI 1

Naime Karademir canlı yayında herkesi şoke eden itiraflarda bulundu. Karademir babasının ölümünden annesinin sevgilisini sorumlu tuttu ve 'Annem bana babanın yemeğine ilaç at, o uyuduktan sonra biz onu boğarken sen de bacaklarına bastıracaksın çırpınmasını engelleyeceksin dedi. Ben o gün ağladım bunu kabul etmedim.

canlı yyayın1

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Fakat ertesi gün ilacı babamın çayına attım ve Teravih namazı için evden çıkarken o sırada annemin sevgilisi Şehmus içeri girdi. Şapka gözlük ve eldiven takmıştı. İçeride babamı boğmaya çalışırken babam direnmeye çalışmış, ardından yardım istemek için balkona çıkmış, daha sonra babam bayılmış. Şehmus babamın öldüğünden emin olmak için onu üçlü priz ile boğmuş' açıklamalarını yaptı.

CANLI YAYIN 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kan donduran açıklamaların ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yayını ihbar kabul ederek harekete geçti ve cinayet soruşturması başlatıldı.

canlı yayın 3

'NAİME KARADEMİR VE KARDEŞLERİ GÖZALTINA ALINDI'

Dün başlatılan soruşturmada eski eş Emine Uçar evinden, sevgilisi Şehmus ise iş yerinde gözaltına alındı. Ardından mahkemeye sevk edilen sevgililer için adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konuldu.

Müge Anlı canlı yayınında olan Naime Karademir ve kardeşleri bugünkü yayında ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet Müge Anlı
En Çok Okunan Haberler
Batuhan Karadeniz'in paylaşımları 'pes' dedirtti

Batuhan Karadeniz'in paylaşımları 'pes' dedirtti

Polis katili Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı!

Polis katili Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı!

Cinayetin detayları kan dondurdu! Canlı yayında gözaltı!

Cinayetin detayları kan dondurdu! Canlı yayında gözaltı!

Sapık katil Yunus Emre Geçti'yi sahiplenip küstahça paylaşım yaptılar: Sizde memur casperlarda kardeş bitmez

Sapık katil Yunus Emre Geçti'yi sahiplenip küstahça paylaşım yaptılar: Sizde memur casperlarda kardeş bitmez

'İsrail Türkiye'ye saldıracak' iddiası ortalığı karıştırdı

'İsrail Türkiye'ye saldıracak' iddiası ortalığı karıştırdı

'Seni eşcinsel olarak biliyoruz' deyip ekledi! Yaptığı benzetmeye çok kızdı

'Seni eşcinsel olarak biliyoruz' deyip ekledi! Yaptığı benzetmeye çok kızdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.