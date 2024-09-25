Annesinin sevgilisi babasını üçlü priz ile boğarak öldürmüş! Canlı yayında cinayet itirafı! Gözaltına alındı

Gaziantep Şehitkamil'deki evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü üzerine Karademir'in çocukları babalarının ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Naime Karademir canlı yayında herkesi şoke eden itiraflarda bulundu. Karademir babasının ölümünden annesinin sevgilisini sorumlu tuttu ve 'Annem bana babanın yemeğine ilaç at, o uyuduktan sonra biz onu boğarken sen de bacaklarına bastıracaksın çırpınmasını engelleyeceksin dedi. Ben o gün ağladım bunu kabul etmedim.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Fakat ertesi gün ilacı babamın çayına attım ve Teravih namazı için evden çıkarken o sırada annemin sevgilisi Şehmus içeri girdi. Şapka gözlük ve eldiven takmıştı. İçeride babamı boğmaya çalışırken babam direnmeye çalışmış, ardından yardım istemek için balkona çıkmış, daha sonra babam bayılmış. Şehmus babamın öldüğünden emin olmak için onu üçlü priz ile boğmuş' açıklamalarını yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kan donduran açıklamaların ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yayını ihbar kabul ederek harekete geçti ve cinayet soruşturması başlatıldı.

'NAİME KARADEMİR VE KARDEŞLERİ GÖZALTINA ALINDI'

Dün başlatılan soruşturmada eski eş Emine Uçar evinden, sevgilisi Şehmus ise iş yerinde gözaltına alındı. Ardından mahkemeye sevk edilen sevgililer için adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konuldu.

Müge Anlı canlı yayınında olan Naime Karademir ve kardeşleri bugünkü yayında ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.