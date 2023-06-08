Annesinin temizlik yaptığı su dolu kovaya düştü! 2 yaşındaki minik kız boğularak hayatını kaybetti

Brezilya'da annesi temizlik yaparken bir kova suya düşen kız bebek feci şekilde boğuldu. Olay, Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletine bağlı Jupi bölgesinde bir evde yaşandı. Polis kayıtlarında 2 yaşındaki küçük kız Perola Isadora Cardoso'nun annesi tarafından su dolu kovanın içinde bulunduğu bildirildi. Hastaneye kaldırılan kızın öldüğü ifade edildi.

SADECE BİR ANLIĞINA GÖZÜNÜ AYIRDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken anne sadece bir anlığına kızının yanından ayrıldığını söyledi. Büyük kızıyla birlikte salon bölümünden ayrıldıklarını söyleyen anne geri döndüğünde ise küçük kızını temizlik kovasının içine sıkışmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan minik kız henüz hastaneye ulaşamadan ambulansın içinde hayatını kaybetti.