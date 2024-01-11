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    4. Annesiyle tütün kavgası yaşadı! Cam masayı başında kırarak annesini öldürdü... Savunması 'pes' dedirtti... "Hapishane için fazla güzelim"

    Annesiyle tütün kavgası yaşadı! Cam masayı başında kırarak annesini öldürdü... Savunması 'pes' dedirtti... "Hapishane için fazla güzelim"

    11.01.2024 14:11 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas bölgesinde yaşayan 29 yaşında olan Hend Bustami isimli bir kadın, 61 yaşındaki annesi Afaf Hussanen ile yaşadığı tütün kavgasından sonra yaşlı kadını öldürdü. Cam masayı annesinin başında kırdıktan sonra cam parçasıyla yaşlı kadını bıçaklayarak öldüren Hend Bustami, "Hapishaneye için fazla güzelim" diyerek kendisini savundu.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas bölgesinde bir anne-kız arasında yaşanan sigara tartışması dehşete neden olmuştu. Tartışma sırasında 29 yaşında olan Hend Bustami, 61 yaşındaki annesini parçalanan cam masayla bıçaklayarak öldürdü.

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    SOĞUKKANLIKLA ANLATTI

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    Mahkemede annesini öldürdüğü anları büyük bir soğukkanlılıkla anlatan Bustami, "Masayı onun kafasında kırdım. Düşen parçalarla boynunu kestim" ifadelerini kullandı. Cinayeti itiraf eden 29 yaşındaki kadın, 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken hapishaneye girmemesi gerektiğini mahkemede ilginç bir şekilde savundu. Genç kadının sözleri şaşkınlık yarattı.

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    cinayet Amerika sigara Tütün
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