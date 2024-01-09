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    4. Her satırı korkunç! 6 yaşındaki kızını öldüren anne cesedinin etrafında çıplak dans etti... Savunması şaşkına çevirdi

    Her satırı korkunç! 6 yaşındaki kızını öldüren anne cesedinin etrafında çıplak dans etti... Savunması şaşkına çevirdi

    09.01.2024 13:14 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Antonio bölgesindeki aile apartmanında yaşayan 6 yaşındaki Hosanna Sancho'nun cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cansız bedeninin etrafında çıplak bir şekilde dans eden 2 aylık hamile olan annesi Nephiterea Sancho cinayetle suçlanarak tutuklandı. Anne kızını "Tanrı'nın emriyle" öldürdüğünü söyleyerek kendisini savundu.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Antonio bölgesinde 36 yaşındaki Nephiterea Sancho, altı yaşındaki kızı Hosanna Sancho'un cinayetiyle suçlandı. Korkunç olay aile üyelerinden birinin anne ve kızının yaşadığı daireyi ziyaret etmesiyle ortaya çıktı.

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    Hosanna'nın dayısı Kenny Vallespin daireye girdiğinde Hosanna Sancho'un cansız bedeninin etrafında çıplak bir şekilde dans ederek dönen Nephiterea'yı gördüğünü ve durumu anında polise bildirdiğini söyledi.

    KENDİSİNİ SAVUNDU

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    2 aylık hamile olan anne Nephiterea Sancho kızının ölümünden kendisinin suçlu olduğunu kabul etti. Nephiterea'nın 13 yıl önce, o zamanlar üç yaşında olan yeğeni de dahil olmak üzere çocukları yaralamaktan tutuklandığı ve bir süreliğini akıl sağlığı hastanesinde tedavi altına aldığını ifade edildi.

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