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    4. Yasak aşk yaşayan kiracı ve kocasını aynı yatakta yakaladı! Ortalık bir anda karıştı... Tekme ve tokatlar havalarda uçuştu

    Yasak aşk yaşayan kiracı ve kocasını aynı yatakta yakaladı! Ortalık bir anda karıştı... Tekme ve tokatlar havalarda uçuştu

    11.01.2024 09:01 | Son Güncelleme:
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    Hindistan'da kaydedilen bir ihanet görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan bir kadın kocası ve kiracısının yasak aşkı ortaya çıkınca öfkeden deliye döndü. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde genç kadın kocasının sevgilisine saldırarak duruma tepki gösterdi.

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde bir kadının kocasını, kiracı olduğu iddia edilen bir kızla suçüstü yakaladı. Kocasının hareketlerinden şüphelenerek kendisini aldattığını düşünen kadın onu takip etmeye karar verdi.

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    İşe gitmek için evden çıkan kocasının kiracısının evine girdiğini gören kadın bir süre kapının önünde bekledi ardından ise içeri girdiğinde kocası ile sevgilisini aynı yatakta yakaladı.

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    Cep telefonu kamerasıyla kayıt yaptığı sırada kocası ve sevgilisine suçüstü yapan kadın o anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

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    sosyal medya ihanet yasak aşk
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