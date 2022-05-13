Antalya'da anne vahşeti! 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pandemi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü bildirilen Mersiye G. isimli genç kadın, 2 yaşındaki kızı Betül G.’yi karnının 2 ayrı noktasından bıçaklayarak öldürdü.

DAMADINI ARADI

Genç kadınla aynı evde kalan annesi, yaşananların arından damadı Orhan G.yi aradı. Sabah saatlerinde işe giden Orhan G. eve geldiğinde korkunç olay da ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.

CENAZESİ ADLİ TIBBA GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine geldi. Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin gelerek gerekli incelemeleri yapmasının ardından talihsiz bebeğin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri birimi görevlisinin kucağında cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Mersiye G., Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Orhan G. ve Mersiye G.’nin evlendikten 5 yıl sonra çocuk sahibi olduğu, ölen Betül G.’nin 5 gün önce 2 yaşına girdiği ve doğum gününün kutlandığı bildirildi. (İHA)



