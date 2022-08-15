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Antalya'da balık ısırma şikayetleri arttı! Uzman isim: "Bir bakıma ayak sağlığı açısından ayak bakımı yapıyorlar"

15.08.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde son zamanlarda balık ısırma şikayetlerinin arttığını belirtti. Gökoğlu, "O ısıran balıklar, ayaklarda bulunan yaralara vuruyorlar. Kalkmış derilere dokunuyorlar. Ayaklarda bulunan ölü dokuları ayıklıyorlar. Bir bakıma ayak sağlığı açısından ayak bakımı yapıyorlar. Bunu yapan balıklar sargoz, yaladerma gibi ufak balıklar. Korkulacak bir durum yok” açıklamasında bulundu.

Antalya'da balık ısırma şikayetleri arttı! Uzman isim: "Bir bakıma ayak sağlığı açısından ayak bakımı yapıyorlar"

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde son günlerde balık ısırması şikayetleri arttı. Şikayetler üzerine harekete geçen Akdeniz Üniversitesinden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileri ile birlikte Akdeniz’in mavi kıyılarına dalarak olayı yerinde görüntüledi. Yapılan incelemede, vatandaşlarca balon balığı tarafından sanılan ısırmaların daha çok zararsız bir tür olan sargoz ve yaladerma gibi ufak balıklara ait olduğu tespit edildi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ DALIŞLARLA DENİZ CANLILARINI KEŞFEDİP, KEYİF ALIYORLAR"

Tatile gitmeyerek Antalya’da kalan öğrencileri ile su altına dalış gerçekleştirmeye devam ettiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu öğrencileri dalışı öğrenmek için yaz tatilinde memleketlerine gitmedi. Antalya’da olan öğrencilerimiz ile zaman zaman falezlere ve Konyaaltı Plajı'na dalışa gidiyoruz. Öğrencilerimiz dalışlarla deniz canlılarını keşfedip, keyif alıyorlar” dedi.

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"İNSANLARIN DENİZE GİRDİĞİ, AYAK BASTIĞI YERLERDE ÇOK SAYIDA BALIK YAVRUSU VAR"

Sıcak havaların deniz popülasyonunu nasıl etkilediği ile ilgili soruya da cevap veren Gökoğlu, “Şu anda Antalya’da deniz suyu sıcaklığı 30-31 derece dolayında bulunuyor. 10 metrenin altına indiğimiz zaman su sıcaklığı değişiyor. Kışın kıyıya çekilen balıklar, özellikle tropikal sıcak suyu seven balıklar kışın derinlere kaydılar. Yaz döneminde kıyıya geldiler. İnsanların denize girdiği, ayak bastığı yerlerde çok sayıda balık yavrusu var. Özellikle sargoz, melanurya, yaladerma ve çupra yavruları bol miktarda kıyılarda var” sözlerine yer verdi.

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"BU POPÜLASYONU ÇOK BÜYÜK BİR ŞEKİLDE ETKİLEMEZ"

Balon balığı kuyruğunda teşvikin artırılmasını değerlendiren Gökoğlu, “Tehlike arz eden tür için 12,5 TL gibi bir değer biçildi. Diğer türler için daha düşük. Bahsedilen tür için de sanıyorum 200 bin civarında bir sayı var. Diğer türler 1 milyon civarında belirtilmiş. Bu popülasyonu çok büyük bir şekilde etkilemez. 200 bin balık Antalya kıyılarından çekilse ne olur, popülasyonu çok fazla etkilemez. Fiyat teşvik edicidir. Balıkçılarımızı korumak lazım” dedi.

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"KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Son günlerde balık ısırmaları konusunda çok şikayet aldıklarını belirten Gökoğlu, “Biz tabi her zaman gördüğümüz görsele inanırız. İnsanlara biz videolarımızı çektik. O ısıran balıklar, ayaklarda bulunan yaralara vuruyorlar. Kalkmış derilere dokunuyorlar. Ayaklarda bulunan ölü dokuları ayıklıyorlar. Bir bakıma ayak sağlığı açısından ayak bakımı yapıyorlar. Zaman zaman yaralara vurdukları zaman, yaraları dişleri ile aldıkları zaman zarar veriyorlar. Balıklar bazen kılları da çekiyor. Bunu yapan balıklar sargoz, yalederma gibi ufak balıklar. Küçük yenebilen balıkların yavrularıdır bunlar. Korkulacak bir durum yok” açıklamasına yer verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
balık antalya Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu
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