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  4. İşkence gibi eğlence! Damadın kardeşine yapılanlar şaşkına çevirdi

İşkence gibi eğlence! Damadın kardeşine yapılanlar şaşkına çevirdi

19.07.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir düğünde damadın erkek kardeşine yapılan, köpüklü ve yangın tüplü işkence gibi eğlence gülümsetti. Tüm işkenceye dayanan damadın kardeşi ise sandalyeyi terk etmedi.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi’nde yaşayan Sezer Dündar’ın düğünü renkli görüntülere sahne oldu.

Halayların çekildiği katılımcıların doyasıya eğlendiği düğünde geleneklere göre bu kez damat değil, kardeşi işkenceye maruz kaldı. Düğün yerinin ortasındaki bir sandalyeye oturtulan damadın kardeşi Özcan Dündar, başına önce su döküldü sonra şampuanla köpürtüldü. Dakikalarca yüzü ve başı köpük içinde kalan Dündar’ın sürekli olarak üzerine bidonlarla su döküldü. Daha sonra köpükleri yıkanan gencin yüzüne cerrahi maske takıldı ve yangın tüpüyle üzerine köpük sıkıldı

Dündar’ın ardından yine başına şampuan dökülerek suyla yıkanmaya devam edildi. İşkenceyi andıran eğlence yaklaşık yarım saat devam etti. Tüm bu görüntüler katılımcıların cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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