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Antalya'da feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

04.07.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Aksu'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki Mehmet Koç ile Yusuf İlker Uğuz hayatını kaybetti. Uğuz'un bugün doğum günü olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'da feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobil, Kardeş Kentler Caddesi ile Işık Sokak kavşağında, Mehmet Koç'un kullandığı plakasız elektrikli bisikletle çarpıştı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet Koç ile yanındaki Yusuf İlker Uğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Koç ve Uğuz'un cansız bedeni Antalya Adli Morgu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen Koç ve Uğuz'un yakınları gözyaşı döktü.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Otomobilde inceleme yapan polis, araç içinde bir kadın çantası, içinde de Seher O.'ya ait kimlik buldu. Saat 02.30 sıralarında polisi arayan Seher O. teslim olacağını söyledi. Emniyet müdürlüğü ekipleri verdiği adreste Seher O.'yu gözaltına aldı. Yapılan kontrolde Seher O.'nun 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

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ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI

Evli ve bir çocuk babası Mehmet Koç'un bir zincir markette çalıştığı öğrenildi. İnşaat teknikeri Yusuf İlker Uğuz'un ise bugün 25 yaşına girdiği ve 23 Temmuz'da düğününün olduğu öğrenildi. Uğuz'un, çocukluk arkadaşı Mehmet Koç ile düğün hazırlıkları ve doğum günü kutlaması planları yaptığı öğrenildi.

YAN YANA DEFNEDİLECEKLER

Yusuf İlker Uğuz ve Mehmet Koç'un cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazelerin, Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Göktepe beldesi Çukurbağ Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verileceği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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