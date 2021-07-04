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Feci kaza! Hız kadranı 120 km'de takılı kaldı

04.07.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! Hız kadranı 120 km'de takılı kaldı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yalova'nın Bahçelievler Mahallesi'nde Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kemal Arslan (23), otomobilin kontrolünü aşırı hız nedeniyle kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, sürücü Kemal Arslan araçtan yola fırladı. Kazada, Arslan ile otomobildeki yolcular Merve Kayahan (21) ve Eda Doğru (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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HIZ KADRANI 120 KM'DE TAKILI KALDI

Öte yandan, hurdaya dönen otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, kazayla ilgili soruşturmaya başladı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Yalova
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