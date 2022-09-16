HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da iğrenç olay! Anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdılar

Antalya'da iğrenç olay! Anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdılar

16.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda yabancı uyruklu kadınlara bir araç içerisinde zorla fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Yapılan operasyon sonucunda zorla fuhuş yaptırılan anne ve kızı ekipler tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan 3 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da iğrenç olay! Anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdılar

İğrenç olay, Antalya Manavgat'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu kadınlara bir araç içerisinde zorla fuhuş yaptırıldığının belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti. Zorla çalıştırıldıkları belirlenen anne ve kızı ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanırken anne ve kızı Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

antalya2

ANNE VE KIZINA ZORLA FUHUŞ YAPTIRDILAR

Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarati çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu kadınlara bir araç içerisinde zorla fuhuş yaptırıldığı belirlendi. İhbar üzerine şüpheli B.B. ve A.K. adlı kadının kullandığı araç, otelden yabancı uyruklu kadınları alıp çıkış yaptığı esnada jandarma ekiplerince durduruldu. Zorla çalıştırıldıkları tespit edilen Özbekistan uyruklu N.N. ve kızı A.N., jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Müşterilerini sosyal medyadan buluyorlardı! Fuhuş operasyonunda cinsel içerikli materyaller dikkat çektiMüşterilerini sosyal medyadan buluyorlardı! Fuhuş operasyonunda cinsel içerikli materyaller dikkat çekti

TUTUKLANDILAR

B.B. ve A.K. gözaltına alınırken, yapılan araştırma sonucu suça iştirak ettiği tespit edilen Ö.Ş. de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine sevk edildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİLER

Kurtarılan kadınlar ise Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldiSosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi
Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert sözler! 'Yunanistan’ın gündüzü gece olacak'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert sözler! 'Yunanistan’ın gündüzü gece olacak'
Anahtar Kelimeler:
antalya fuhuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Altını çize çize açıkladı: 'Onlar kura dışı kalacak'

Altını çize çize açıkladı: 'Onlar kura dışı kalacak'

Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

Düzce'de ilginç olay! Bir lisede okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı

Düzce'de ilginç olay! Bir lisede okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı

Sosyal konut çıkışı gündem olmuştu! Canlı yayında açıkladı: İlk kez söylüyorum...

Sosyal konut çıkışı gündem olmuştu! Canlı yayında açıkladı: İlk kez söylüyorum...

Zirveden dikkat çeken kare: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bir araya geldi! Putin'le sohbet etti

Zirveden dikkat çeken kare: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bir araya geldi! Putin'le sohbet etti

İlginizi Çekebilir

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.