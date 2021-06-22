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Antalya'da jet ski kazası: Ukraynalı turist hayatını kaybetti

22.06.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kemer ilçesinde iki jet ski denizde kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Ukrayna uyruklu Vitalii Halushko (28) yaşamını yitirdi.

Antalya'da jet ski kazası: Ukraynalı turist hayatını kaybetti

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin önündeki su sporları merkezinden jet ski kiralayan Ukraynalı Vitalii Halushko ile başka bir jet ski kiralayan Ukraynalı Oleksandr Kharcenko (28) ile Yulia Kharcenko (24) denize açıldı.

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KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Saat 12:00 sıralarında bu iki jet ski kafa kafaya çarpıştı. Suya düşen turistlerden Vitalii Halushko, yaralandı. Turistler, su sporları çalışanları ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı.

ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İlçe merkezindeki özel bir hastaneye kaldırılan Vitalii Halushko, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Halushko'nun cansız bedeni Kemer Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu.

Olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG 33 Bot Komutanlığı çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Ukrayna
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