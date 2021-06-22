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Direksiyon dersi sırasında feci kaza! "Sürüne sürüne araçtan çıktı"

22.06.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’nde açık otoparkta direksiyon dersi alırken direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü adayının kullandığı otomobil, kaldırıma çarparak, takla attı. Hafif şekilde yaralanan kadın sürücü adayı hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar alanına ait otoparkta direksiyon dersi alan Z.U. (31), otomobilin şoför koltuğuna oturdu. Kadın sürücü adayı, iddiaya göre, otomobili kullandığı sırada panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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TAKLA ATTI

Otomobil önce kaldırıma çarptı, daha sonra da takla attı. Otomobilin içinde sıkışan Z.U., çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Hafif şekilde yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

"SÜRÜNE SÜRÜNE ARAÇTAN ÇIKTI"

Yaralanan kadının araçtan sürünerek çıktığını söyleyen Soner Geçer, "Biz bir kadının kullandığı aracın takla attığını gördük. Yanına gittiğimiz bir kadın ve torununun araçta sıkıştığını gördük. Sürücünün herhangi bir sıkıntısı var mı diye baktım. ‘İyi misiniz?’ diye sordum, kendisini zorladı. Sürüne sürüne araçtan çıktı. Ambulansı aradık, şükürler olsun kötü bir şeyi olduğunu düşünmüyorum. Araç kullanmayı yeni öğreniyormuş. Öğrenirken bu olay oluyor. El freni çekiyor. Kaldırıma vuruyor, araç ters takla atıyor" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beylikdüzü
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