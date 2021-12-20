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Antalya'da kızına cinsel istismarda bulunan babaya 45 yıl hapis! Hakim kararı böyle açıkladı: Salıverilmen...

20.12.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kızı T.S.Ş.'ye (15) cinsel istismarda bulunan Levent Ş. (53), indirimsiz 45 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme başkanı karar sonrası Levent Ş.'ye "Sana 45 yıl hapis verdik. Ama sen yasalarımıza göre, 30 yıl yatacaksın. Ayrıca koşullu salıverilmen de söz konusu olmayacak" diyerek duruşmayı bitirdi.

Antalya'da kızına cinsel istismarda bulunan babaya 45 yıl hapis! Hakim kararı böyle açıkladı: Salıverilmen...

Kepez ilçesi Varsak bölgesinde annesi, babası ve 17 yaşındaki erkek kardeşi ile birlikte yaşayan T.S.Ş., ablasına mobilya ustası olan babasının kendisine 9 yaşından bu yana cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Abla E.Ş., istismarı kanıtlamak için kız kardeşinden görüntü çekmesini istedi. 7 Temmuz'da babasıyla yalnız kalan T.S.Ş. yine istismara uğradı. T.S.Ş. babasının istismarını telefonla kayda aldı. Kaydı ablasına gösteren T.S.Ş., anne S.Ş. ve ablasıyla birlikte Levent Ş.'den şikayetçi oldu.

'BANA KOMPLO KURDULAR'

Şikayet sonrası tutuklanan ve hakkında öz kızına karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açılan Levent Ş., yargılandığı 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede küçük kızının ablasının dolduruşuna geldiğini öne süren sanık Levent Ş. "Olay günü farkında olmadan bana uyuşturucu vermişler. Sonra beni videoya çekmişler. İddialar, tamamen düzmecedir. Küçük kızım T.S.Ş.'nin uyuşturucu bağımlısı olan ablasının evine gitmesini istemiyordum. Onu da uyuşturucuya alıştırmasından endişe ediyordum. Bu nedenle bana komplo kurdular" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı 45 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararın açıklanmasının ardından SEGBİS ile duruşmaya bağlanan sanığa seslenen mahkeme başkanı "Sana 45 yıl hapis verdik. Ama sen yasalarımıza göre, 30 yıl yatacaksın. Ayrıca koşullu salıverilmen de söz konusu olmayacak" diyerek duruşmayı bitirdi.

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'KARAR VİCDANLARA SU SERPTİ'

Sanığın eşi S.Ş., kızına cinsel istismarda bulunan kocasına boşanma davası açtığını belirterek, hak ettiği cezayı aldığını söyledi. DHA'ya konuşan ailenin avukatı Onur Sarı "Maalesef son yıllarda toplumda bu tür suçlar arttı. Ne yazık ki yargıya intikal etmeyen bu tarz suçlar bulunmaktadır. Dosyamızda adalet tecelli etmiştir. Sanık baba alabilecek en yüksek cezayı almıştır. Mağdure çocuk, anne ve kız kardeşi, acısı tarif edilemez boyutta üzüntü yaşamışlardır. Ancak verilen bu karar vicdanlara bir nebze de olsa su serpmiştir" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya cinsel istismar
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