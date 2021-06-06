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  4. Antalya'da korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı

Antalya'da korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı

06.06.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya'da korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı

Bahadır Ramazan Bekik yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Yunus Avcıl idaresindeki otomobil, Kınık Mahallesi D-400 Karayolu'nda kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Bekik (43) olay yerinde hayatını kaybetti.

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Sürücüler Bahadır Ramazan Bekik ile Yunus Avcıl, itfaiye ekiplerince araçlarından çıkarılarak Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)

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trafik kazası antalya

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