Antalya'da korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı

Bahadır Ramazan Bekik yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Yunus Avcıl idaresindeki otomobil, Kınık Mahallesi D-400 Karayolu'nda kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Bekik (43) olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücüler Bahadır Ramazan Bekik ile Yunus Avcıl, itfaiye ekiplerince araçlarından çıkarılarak Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)