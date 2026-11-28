Kaza, Atalay Sokak ile Atalay 10'uncu Sokak keşisiminde meydana geldi. M.E.C. yönetimindeki motosiklet, E.Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı.

MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ DEREYE DÜŞTÜ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.E.C. ile arkasındaki İ.K. yol kenarındaki dereye düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dereden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır