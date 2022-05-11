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  4. Antalya'da Rus kadına saldırı! Sahilde darp edildi

Antalya'da Rus kadına saldırı! Sahilde darp edildi

11.05.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da Konyaaltı Sahili’nde darp edilen, ayakta durmakta güçlük çeken yabancı uyruklu kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da Rus kadına saldırı! Sahilde darp edildi

Edinilen bilgiye göre, Konyaltı Sahili 14 numaralı plaj yakınında yüzünde yara izleri ve gözünde şişlik bulunan bir kadın, çalışanlardan yardım istedi. Görevliler Rus kadının durumunu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konuşmayan ve ayakta güçlükle durabilen kadını, kadın çalışanlar koluna girerek ambulansa getirdi.

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Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa alınan kadın, ilk tedavisinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kadını darp eden şüpheli yada şüphelileri bulmak için başlattı.

(İHA)

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antalya
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