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  4. Antalya'da şüpheli ölüm! Bir anda bağırarak yere yığıldı

Antalya'da şüpheli ölüm! Bir anda bağırarak yere yığıldı

27.08.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bir oto yıkamacıda araç yıkadığı esnada fenalaşan Yahya Berkay Şahin (15) yaşamını yitirdi.

Antalya'da şüpheli ölüm! Bir anda bağırarak yere yığıldı

Olay, dün saat 17.30 sularında Bahçeyaka Mahallesi 24. sokak üzerinde bulunan oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Elinde oto yıkama tabancasıyla araç yıkayan Yahya Berkay Şahin bilinmeyen nedenle bağırarak yere yığıldı.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İş yeri çalışanları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri hayat belirtisi göstermeyen Yahya Berkay Şahin’e yaklaşık yarım saat müdahale etti. Ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneye götürülen Yahya Berkay Şahin, kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINAN İŞ YERİ SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI

Yahya Berkay Şahin’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası gözaltına alınan iş yeri sahibi B.D., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yahya Berkay Şahin’in şüpheli bulunan ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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antalya Gözaltı Şüpheli
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