HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı

03.09.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan safari aracı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkarak takla atan safari aracındaki turistler etrafa savruldu. Feci kazada 2 turist öldü, 17 kişi yaralandı.

Antalya'da turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Gazipaşa-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Gazipaşa’dan Alanya yönüne doğru hareket halindeki Ramazan Y. yönetimindeki safari aracı, aynı yöndeki Recep Ö. kontrolündeki otomobille çarpıştı.

Kazada kontrolden çıkan safari aracı takla atarak karşı şeride geçti. Safari aracının üzerindeki turistler etrafa savruldu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kişilere ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

afaf

17 KİŞİ YARALANDI

Ardından yaralı turistler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Feci kazada olay yerinde bir kişi, hastanede bir turist olmak üzere 2 turist hayatını kaybetti.

AW022233_05
Her iki araçtaki 17 kişi yaralandı.

AW022233_01
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. (AA-İHA)

AW022233_03

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te ilginç anlar! Vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydettiKarabük'te ilginç anlar! Vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti
Kamuoyunda gündem olan danışman kriziyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklamaKamuoyunda gündem olan danışman kriziyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
YKS’de dereceye giren öğrenciler Sincan’da ödüllendirildiYKS’de dereceye giren öğrenciler Sincan’da ödüllendirildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.