Antalya'da turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Gazipaşa-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Gazipaşa’dan Alanya yönüne doğru hareket halindeki Ramazan Y. yönetimindeki safari aracı, aynı yöndeki Recep Ö. kontrolündeki otomobille çarpıştı.

Kazada kontrolden çıkan safari aracı takla atarak karşı şeride geçti. Safari aracının üzerindeki turistler etrafa savruldu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kişilere ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

17 KİŞİ YARALANDI

Ardından yaralı turistler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Feci kazada olay yerinde bir kişi, hastanede bir turist olmak üzere 2 turist hayatını kaybetti.



Her iki araçtaki 17 kişi yaralandı.



Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. (AA-İHA)





