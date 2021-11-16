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  4. Antalya'da vahşet! Babası tarafından dövülen bebek hayatını kaybetti

Antalya'da vahşet! Babası tarafından dövülen bebek hayatını kaybetti

16.11.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik İlçesi’nde babası tarafından darp edildiği iddia edilen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti. Konu ile ilgili geniş çaplı araştırma başlayan polis, babayı gözaltına aldı.

Olay, Serik İlçesi Orta Mahallede bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beyza E. ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışmada baba öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu’yu darp etti. Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek akrabalarından yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDIĞI SIRADA HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

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GÖZALTINA ALINDI

Yaşananlardan sonra anne emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

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"ÖLDÜRMÜŞ ÇOCUĞU, KAFASINDA MORLUKLAR VARMIŞ"

Yaşananları anlatan annenin anneannesi Memnune Zeytinci, "Kızım bana telefon açtı. Öldürmüş çocuğu, kafasında morluklar varmış, yara bere içinde. 4. katta oturuyorlardı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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