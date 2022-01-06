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  4. Antalya'da yangın paniği! Alev topuna dönen evini gören anneyi hiç kimse sakinleştiremedi

Antalya'da yangın paniği! Alev topuna dönen evini gören anneyi hiç kimse sakinleştiremedi

06.01.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Oğlunun ve eşinin alev topuna dönen evde olduğunu zannederek fenalık geçiren anne, çocuğunu karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu. Yangında dumandan etkilenen bir kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da yangın paniği! Alev topuna dönen evini gören anneyi hiç kimse sakinleştiremedi

Yangın, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 255 sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında saat 21.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Evde oğlu Onur Altunkalem ile birlikte bulunan baba Fazıl Altunkalem, oğlunun odasından dumanların çıktığını gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

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İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Odada çıkan yangın bir anda büyüyerek evin 2 odasını alev topuna çevirdi.

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ÇOCUĞUNU KARŞISINDA GÖRÜNCE SARILIP AĞLADI

Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının çıkış saatinde bir diğer oğlu ile dışarıda bulunan anne Elif Altunkalem ise komşuların haber vermesi ile evine geldi. Gördükleri karşısında şaşıran kadın, yangında oğluna ve eşine bir şey olduğunu düşünerek fenalık geçirdi.

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Anneye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından ambulans içerisinde yapıldı. Komşular ise çocuklarından birisini ambulansın içerisindeki annenin yanına götürerek sakinleşmesini sağladı. Çocuğunu karşısında gören anne ise gözyaşları içerisinde oğluna sarıldı. Diğer apartman sakinleri ise büyük korku yaşayarak yakınlarına sarıldı.

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ÜST KATTA BULUNAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen babaya ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Nefes almakta güçlük çeken adam solunun cihazı takılarak temiz hava alması sağlandı. Öte yandan yangın üstte katta bulunan eve de sıçradı. Apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen Deste Gülbora, sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşananları anlatan eşi Orhan Gülbora, “Yangın bir alt katımızda çıktığı için haberimiz olmadı. Bir anda dumanlardan fark ettik. Balkonda mahsur kaldık. Alevler bizim balkona da geldi. Eşim dumandan etkilendi” dedi.

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"YARDIM ÇIĞLIKLARI DUYDUM"

Yangını ilk gören Selman Ay ise, “Yangın olduğunu görünce itfaiye ekiplerine haber verdim. Yardım çığlıklarını duydum. İtfaiye müdahale etti. Vatandaşlar kurtarıldı. Üst kat da yanmaya başladı bir ara, sonra söndürüldü” dedi.

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Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangına ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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